Wehmütiger Abschied der Schulleiterin vom AKG

Margit Hofmann stammt aus Zeilitzheim und hat das Gymnasium in Gaibach besucht. 1971 legte sie dort das Abitur ab und studierte anschließend Englisch und Französisch auf Lehramt. Nach dem Staatsexamen 1977 war sie als Referendarin bereits einmal eine kurze Zeit am Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen.

Ihre erste Stelle als Lehrerin trat sie 1979 in Haßfurt an, bevor sie ihr Weg nach Schweinfurt führte. Am Olympia Morata Gymnasium war sie von 1983 bis 2000 Lehrerin, Fachbetreuerin für Französisch und engagierte sich stark im Austauschprogramm der Schule. 2000 wurde sie stellvertretende Schulleiterin. Im Jahr 2006: der Wechsel ans AKG als Schulleiterin. In ihre Amtszeit fielen unter anderen die Inbetriebnahme der offenen Ganztagsschule, Generalsanierung mit Anbau, Einführung einer Bläserklasse und des bilingualen Unterrichts, Erweiterung des Austauschprogramms und künftig der Aufbau eines Schülerlabors nach dem Leader Plus Programm.