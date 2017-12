Weg frei für den neuen Kindergarten

Die Wiederinbetriebnahme des ehemaligen US-Kindergartens in den Marshall Heights wird teurer als erwartet. Statt der 1,16 Millionen Euro muss die Stadt fast zwei Millionen Euro in die Hand nehmen. Dafür werden drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen mit 103 Plätzen in der ehemaligen US-Wohnsiedlung unterkommen.

In dem neuen Kitzinger Stadtteil hat die Zukunft längst begonnen. Das zeigen nicht nur die gut 100 Texashäuser, die neue Bewohner haben, und die sanierten ersten Wohnblocks.

Das gilt auf für den Kindergarten: Die als Übergang geplanten Kindergarten- und Krippenplätze in der ehemaligen Elementary School im Gebäude 350 sind seit dem 1. Oktober in Betrieb. Für das Übergangsquartier hat der Kreisverband des Bayerischen Rote Kreuzes ebenso die die Trägerschaft übernommen wie für den neuen Kindergarten.

Das Provisorium ist nach Aussagen von BRK-Kreisgeschäftsführer Harald Erhard mit 25 Kindern gestartet. Er geht davon aus, dass die geplanten 50 Plätze zum Jahresende voll sind. Nicht nur, weil das Provisorium nicht ewig dauern soll, herrscht Handlungsbedarf bei der Wiederinbetriebnahme der Kindertageseinrichtung am Marshall-Heights-Ring 91. Nach den jetzigen Plänen soll der Betrieb im ehemaligen Kitzinger Child Development Center im Herbst 2018 losgehen.

Dafür hatte der Stadtrat aber erst einmal eine Kröte zu schlucken, bevor er mit 21 zu fünf Stimmen Ja sagte. In der jüngsten Sitzung lagen die Zahlen auf dem Tisch. Es gibt ein neues Konzept des Trägers. Danach wird es jetzt in dem Gebäude neben den zwei Krippengruppen drei statt der bisher vorgesehenen zwei Gruppen geben. Eine Folge: Die im Haushalt stehenden 1,16 Millionen Euro müssen um rund 790 000 Euro auf 1,95 Millionen Euro aufgestockt werden.

„Ein Superangebot in dem neuen Stadtteil.“

Diese Zahlen waren auch so etwas wie das Ende der Illusion der Nutzung der ehemaligen US-Liegenschaften. „Einfach mal mit dem Besen durchgehen reicht nicht.“ Da muss man richtig Geld in die Hand nehmen, sagte Jens Pauluhn von der Ödp all jenen, die glaubten, in der Wohnsiedlung gebe es echte Schnäppchen.

Dennoch war eine klare Mehrheit für den neuen Kindergarten. Das hatte seine Gründe: Die Gruppen werden dringend gebraucht. „Der Bedarf ist da und nachgewiesen“, sagte Hauptamtsleiter Ralph Hartner. Andreas Moser (CSU) erinnerte daran, dass ein Neubau mindestens 3,5 Millionen Euro verschlingen würde – ohne Grundstück. Jugendreferent Stephan Küntzer sah die Stadt bei der Kinderbetreuung in der Pflicht. Er nannte den Umbau letztlich „alternativlos“. Jutta Wallrapp sprach schließlich von einem „Superangebot in dem neuen Stadtteil“.

Die Mehrheit stand. Der Bauantrag soll in den nächsten Tagen eingereicht werden. Der weitere Plan: Im September 2018 soll zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs der Betrieb laufen.