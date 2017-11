Wasserzufuhr unterbrochen

Weiße Ränder am Wasserhahn, helle Flecken im Badezimmer und Ablagerungen in der Kaffeemaschine: In vielen Haushalten findet man diese unangenehmen Erscheinungen - gerade in Mainfranken. Das liegt hauptsächlich am hohen Kalkgehalt des Wassers. Wir zeigen Ihnen, was es mit dem ungeliebten Stoff auf sich hat und wie Sie ihn in den Griff bekommen.