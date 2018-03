Wassermäuse trauen sich ins Tiefe

Elf Kinder können jetzt schwimmen. Dafür haben sie im Abtswinder Freibad die Teilnehmerurkunden für den Schwimmkurs bekommen. Sichtlich stolz nahmen die Buben und Mädchen das Papier mit nach Hause. „Das habt ihr prima gemacht, ihr kleinen Wassermäuse“, lobte Ausbildungsleiterin Christiane Zehnder die Kinder.

Die Initiative zur Erhaltung des Abtswinder Schwimmbades (IAS) hatte die Stunden mit der Ortsgruppe der Wasserwacht ausgeschrieben und geleitet. Und nicht nur das: Der Verein übernahm sogar die Hälfte der pro Kind anfallenden Kosten von 100 Euro aus seiner Tasche.

Kinder ans Wasser gewöhnen

„Die IAS hat es sich auf die Fahne geschrieben, das Schwimmen für Kinder zu fördern. Es soll auch ein bisschen Werbung für uns sein, um Kinder und Jugendliche für uns zu mobiliseren“, stellte es der Vorsitzende der Wasserwacht, Bernhard Kniewasser, heraus. Seine Gruppe kooperiert mit der IAS, wenn es um die Belange des Freibades geht. Dazu übernehmen sie an den Wochenenden ehrenamtlich die Badeaufsicht – im Vorjahr kamen so 360 Stunden zusammen.

Den Schwimmkurs gab es das dritte Jahr hintereinander, in den Vorjahren wurden teilweise sogar zwei Kurse angeboten. Diesmal war die jüngste Teilnehmerin gerade vier Jahre alt. In erster Linie gehe es darum, die Kindern daran zu gewönnen, dass der Kopf auch unter Wasser kommen kann. Grundzüge des Brustschwimmens und das Atmen dabei werden auf spielerische Weise gelernt. „Ziel war es, alle Kinder ins Tiefe zu bekommen. Das haben wir geschafft“, erklärt Leiterin Christiane Zehnder.

Der Kurs umfasste zehn Stunden, wobei in diesem Jahr ein Großteil wegen des unsicheren Wetters im Hallenbad in Iphofen stattfand. Begeistert vom Angebot, wie auch von der Art, wie der Kurs ablief, zeigten sich die Eltern. In der Schule lernten die Kinder meist erst in der dritten Klasse das Schwimmen. Zu spät, wie manche Eltern finden. „Das war super. Hier wurden die Kinder wirklich gut betreut. Es ist schön, dass der Verein auch einen Teil die Kosten trägt“, sagte Mutter Stefanie Parakennings.

Für Susi Fersch war es wichtig, dass ihr Sohn nun erste Kenntnisse besitzt. „Jetzt ist auch die Sicherheit da. Man muss im Schwimmbad nicht mehr so viel schauen, wenn die Kinder im Wasser sind.“ Zwei der Absolventen schafften sogar das Seepferdchen. Abtswinds Bürgermeister Jürgen Schulz wünschte den Kindern „viel Spaß beim Schwimmen und viele Badetage in Abtswind“.

Zu den erfolgreichen Wassermäusen gehören: Felix Grau, Johann Göllner, Jonas Eckoff, Emil Fersch, Laurin Klotz, Tim Götzelmann, Sarah und Lily Reiter, Noah Parakennings, Franziska Ritz und Nele Haumer.