Wasserleitungen gehen ins Geld

Es ist der bislang höchste Haushalt in der Geschichte des Marktes Geiselwind, den die Gemeinderäte am Montag verabschiedeten. Der Etat, den Kämmerin Katrin Lehrieder erläuterte, umfasst insgesamt 11,644 Millionen Euro. Hauptgrund für die Rekord-Höhe des Gesamtetats sind die Kosten für die Erneuerung der Wasserversorgung.

Von den für Bauarbeiten eingestellten 4,452 Millionen Euro sind drei Millionen Euro für die Wasserversorgung eingerechnet. Gleichzeitig hat die Kämmerin auf der Einnahmenseite unter Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2,83 Millionen Euro im Plan. Für dieses Jahr sind die Erneuerungen der Wasserleitungen in den Ortsteilen Langenberg und Rehweiler vorgesehen. Außerdem werden die Zubringerleitungen von Geiselwind nach Langenberg, sowie vom Gerwerbegebiet Inno-Park bis zum neuen Abgabeschacht in Hohnsberg erneuert.

Ein weiter großer Posten bei den Ausgaben ist der Erwerb von Grundstücken mit 1,01 Millionen Euro. Dazu teilte Bürgermeister Ernst Nickel mit, dass die Verhandlungen für Bauerwartungsland in Dürrnbuch und Geiselwind „sehr gut“ liefen.

Zum Ende des Jahres 2017 wird die Gemeinde keine Schulden aufweisen. Allerdings führte Kämmerin Lehrieder dazu aus, dass Geiselwind zur Finanzierung seines Gewerbegebiets Inno-Park im Jahr 2013 einen Investor nutzt, der das Ganze außerhalb des Haushalts des Marktes vorfinanziert. Der Vertrag wurde auf fünf Jahre geschlossen und kann per Option um bis zu vier Jahre verlängert werden. Hier betragen die Schulden 4,225 Millionen Euro. Rechne man den Betrag in den Gemeindehaushalt, betrage die Pro-Kopf-Verschuldung 1761 Euro, so die Kämmerin. Aus diesem Grund riet sie bei den künftigen freiwilligen Investitionen zu einer eher vorsichtigen Linie.

Wichtigste Einnahmen im Verwaltungshaushalt der Gemeinde sind neben den Gebühren und Zuschüssen die Beteiligung der Kommune an der Einkommensteuer (900 000 Euro), die Schlüsselzuweisungen (717 000 Euro), die Gewerbesteuer (550 000 Euro), und die Grundsteuer (262 000 Euro). Bei den Ausgaben schlägt die Kreisumlage mit 850 000 Euro zu Buche.

Zum Abgleich des Etats entnimmt der Markt Geiselwind 1,5 Millionen Euro aus den Rücklagen. Die Steuerkraft der Gemeinde beträgt pro Einwohner 607 Euro. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 90 395 Euro. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 5,109 Millionen Euro, der Vermögensetat auf 6,535 Millionen Euro.