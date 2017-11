Wasser und Abwasser werden teurer

Das war schon in der Maisitzung bei der Verabschiedung des Haushalts absehbar, recht schnell wird jetzt die Konsequenz gezogen: Um die Kreditaufnahme des städtischen Etats genehmigt zu bekommen, musste der Stadtrat am Montagabend handeln und die kostenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung neu kalkulieren. Mit der Folge dass zumindest in Marktsteft die Kanalgebühren steigen.

634 000 Euro an Krediten muss die Stadt im laufenden Haushalt aufnehmen, um den Etat ausgleichen zu können. Kreditaufnahmen werden den Kommunen aber nur dann genehmigt, wenn die Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft sind. Und das ist in Marktsteft nicht der Fall. Denn die „entgeltfinanzierten Einrichtungen“ Kanal und Wasser sind zum Teil zumindest defizitär. Das zeigt eine Gebührenkalkulation der Kämmerei, die in regelmäßigem Abstand zu erstellen ist.

Bei der Wasserversorgung werden beide Stadtteile, also Marktsteft und Michelfeld gleich behandelt. Um das Defizit hier auszugleichen ist eine Anhebung des Kubikmeterpreises von 1,61 Euro auf 1,98 Euro nötig.

Anders ist die Lage bei der Abwasserentsorgung. Da das Michelfelder Abwasser in einer eigenen Kläranlage und das Marktstefter Abwasser in Kitzingen gereinigt wird, gibt es hier auch unterschiedliche Gebühren. Bislang haben die Michelfelder 2 Euro pro Kubikmeter bezahlt. In den vergangenen drei Jahren hat sich dabei ein Überschuss angesammelt, der in den kommenden Jahren abzubauen ist. Die Folge: Der Kubikmeterpreis für Michelfeld sinkt von 2 Euro auf 1,50 Euro und das rückwirkend zum 1. Januar 2017. Anders die Lage für Marktsteft, denn hier hat sich beim Abwasser ein gehöriges Defizit ergeben, das nun durch eine Gebührenanhebung auszugleichen ist. Der Kubikmeterpreis Abwasser steigt also in Marktsteft von 2,70 Euro auf 3,50 Euro an – ab dem 1. Juli.

Um dafür aktuelle Daten zu erhalten, darf der Zählerstand für eine Zwischenabrechnung nicht rechnerisch ermittelt werden. In den nächsten Tagen werden also Ableser durch den Ort ziehen und die Wasserzähler ablesen. Christine Hirsch brachte die Stimmung unter den Räten auf den Punkt: „Uns bleibt wohl nichts anderes übrig“, sagte sie, eh die Gebührenerhöhung ohne Diskussion einstimmig verabschiedet wurde.