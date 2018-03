Warum Kitzingen schöner ist als Wien

„Fülle von Gemälden, die den Betrachter verzaubern.“ Ein begeisterter OB Siegfried Müller

„So schön ham's wir ned in Wien.“ Großes Lob für die am Freitagend eröffnete jüngste Ausstellung des Kulturvereins PAM in der Kitzinger Rathaushalle mit Bildern des Malers Wolfgang Harms – und das aus berufenem Munde. Extra aus Wien zur Vernissage angereist war Erich Peischl, Geschäftsführer des mitten in Österreichs Hauptstadt gelegenen Kulturzentrums „Palais Palffy“, in dem das Phantastenmuseum untergebracht ist. Begeistert zeigte sich Peischl nicht nur vom Gewölbe in der Rathaushalle, sondern auch von der Präsentation der Gemälde und natürlich den Bildern selber.

Abtauchen in fantastische Welten

Schön sind sie, die Bilder Harms – schön und auch dekorativ. Beides Begriffe, die in der modernen Malerei nicht unbedingt als Kompliment angesehen werden, hier aber durchaus so gedacht sind.

Es bereitet Freude, die Bilder anzuschauen, sich in diese fantastischen Welten sinken zu lassen und weiter zu spinnen. Etwa, wenn zwei Teufelchen im Bilderrahmen in den Ecken eines gemalten Rahmens mit einem Instrument weiße Blüten ins blaue Innere des Bildes blasen. Aus der Ferne entsteht ein weiterer fantastischer Effekt: Es wirkt, als klebte ein Teil der Blüten auf einer Glasscheibe vor dem Bild: Illusion – ein Markenzeichen der Fantasten.

Wolfgang Harms ist in Kitzingen kein Unbekannter, schon in der PAM-Ausstellung „Blickwinkel“ 2007 war der Nürnberger Maler dabei. Ausstellungsmacher Klaus Christof über Harms: „Er setzt mit seinen Arbeiten den Widersprüchen unserer schnelllebigen und größten teils negativ besetzten Welt die stete Gültigkeit der Kunst entgegen.“ Anliegen der künstlerischen Intervention ist es, eine ästhetische Ordnung zu manifestieren und damit dem durch Werteverlust ins Chaos versinkendem Umfeld zu trotzen.

Beständigkeit überzeugt Betrachter

Harms gehe, so Christof, einen eigenen Weg im Pluralismus der bildenden Künste, gewinne dabei seine Bewunderer nicht durch Provokation, sondern durch Beständigkeit „im soliden, ja perfektionistischem Handwerk, durch Harmonie und Ästhetik und durch die Fülle seiner Phantasie“.

Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller sprach in seiner Eröffnungsrede von einer „Fülle von Gemälden, die den Betrachter begeistern, ich würde sogar sagen verzaubern können“.

Lob gab es vom OB auch für den Kulturverein PAM, der seit 1989 alljährlich die Stadt mit kulturellen Werken bereichert. „Am Beispiel dieser gelungenen Ausstellung ist einmal mehr die Notwendigkeit der Förderung der Kultur erkennbar und sie sollte auch weiter gefördert werden.“

Zur Ausstellung „Mondvogel und Blütenbläser“ in Kitzingen ist ein Katalog über das Werk Harms und die Bilder der Ausstellung erschienen und bei der Ausstellungsaufsicht erhältlich. Ebenso kann in der Ausstellung ein filmisches Porträt des Malers verfolgt werden.

Wanmalereien im In- und Ausland gefertigt

Wolfgang Harms ist 1950 in der Nähe von Donauwörth geboren und absolvierte eine handwerkliche Ausbildung in einem Maler- und Lackierbetrieb. Zu dieser Zeit begann er mit ersten Malereien und Zeichnungen. 1965 begann er ein Fernstudium zum Gebrauchsgrafiker, 1970 schrieb er sich an der Fachhochschule für Gestaltung in Augsburg ein und ging 1972 an die Akademie der Bildenden Künste nach Nürnberg.

Mit eigenem Stil erarbeitete er in der Folge großformatige Wandmalereien im In- und Ausland. Erst vor etwa 15 Jahren konzentrierte er sich wieder auf die Tafelbildmalerei.

Die Ausstellung ist bis zum 3. September in der Rathaushalle in Kitzingen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.