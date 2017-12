Warum der Anbau teurer wurde

Lange hatte sich die Erweiterung des Kindergartens Wirbelwind in Westheim hingezogen. 2013 war der Antrag gestellt worden, im Sommer dieses Jahres konnte Einweihung gefeiert werden. Im Nachhinein verursachten einige Rechnungen Wirbel. Denn der Rechnungsprüfungsausschuss stieß auf Kostenmehrungen, deren Gründe sich den Ausschussmitgliedern nicht auf den ersten Blick erschlossen. Nun war dies Thema der öffentlichen Sitzung des Biebelrieder Gemeinderats im Kaltensondheimer Feuerwehrhaus.

Dem Rechnungsprüfungsausschuss unter dem Vorsitz von Andrea Czech war bei der Durchsicht der Leistungsverzeichnisse, der eingegangenen Angebote und der geprüften Rechnungen aufgefallen, dass das Angebot einer Kitzinger Firma für den Rohbau inklusive eines Nachtragsangebots rund 113 900 Euro betrug, aber rund 125 600 Euro in Rechnung gestellt und bezahlt wurden. Was dabei auffiel, war, dass statt mit einer tatsächlichen Fläche von 205 Quadratmetern die tatsächliche Abrechnung auf einer Fläche von 248,28 Quadratmeter fußte.

Differenzen erklärt

Bürgermeister Roland Hoh berichtete dem Gemeinderat, dass die Differenzfläche von 43,28 Quadratmeter auf einen Fehler der Baufirma beruhe, weswegen der zu viel bezahlte Betrag zurückgefordert werde. Verwunderung löste die Tatsache aus, dass dies der Architekt bei der Prüfung nicht bemerkt habe, weswegen Christian Pavel gar von einem „Armutszeugnis“ sprach.

Fläche gepachtet

Bei den Außenanlagen erkläre sich die Kostensteigerung von 24 600 Euro auf rund 58 200 Euro durch die beschlossene Vergrößerung des Spielbereichs und der Anpachtung einer zusätzlichen Fläche. Im Einzelnen zählte Hoh in seiner Stellungnahme die „Ordnung der Kanäle aus verschiedenen Epochen des Kindergartens“ im Eingangsbereich, die Fällung einer Baumreihe, die Erneuerung einer Pflasterfläche, Gehweg und Parkplatz sowie die Neugestaltung des Eingangsbereiches auf.

Hoh konnte auch weitere Mehrung bei den Außenanlagen und technischen Anlagen erklären. Zudem habe sich erst in der Bauphase gezeigt, dass entgegen erster Einschätzungen für den Übergang Alt- Neubau ein größerer Aufwand notwendig geworden sei. Durch die Vergrößerung der Außenanlage habe auch der Zaun vergrößert werden müssen. Der Zaun war dann auch der Fall, an dem Czech auf ihr Anliegen deutlich hinwies. Über bis zu 7500 Euro darf nämlich der Bürgermeister entscheiden. Beim Zaun gab es Beträge, die darunter lagen, in der Summe aber die 7500 Euro überstiegen. So sah sie dies nicht durch die Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters gedeckt. Bürgermeister Hoh, der sich selbst als „Macher“ bezeichnete und zu seinen Entscheidungen, die manchmal auch in der Eile getroffen werden mussten, damit es weitergehe, stand, räumte ein, dass eine Information darüber an den Gemeinderat gut gewesen wäre.

Sein Stellvertreter Gunnar Krauß betonte, dass der Kindergarten heute noch nicht eingeweiht worden wäre, wenn nicht rasch entschieden worden wäre. Dass der Bürgermeister hätte informieren sollen, dem wolle er nicht widersprechen.

Nachträglich genehmigt

Czech betonte nochmals, dass sie weder Maßnahmen verhindern, noch Eilentscheidungen des Bürgermeisters behindern wolle. Und Manfred Kleinschrodt ergänzte, dass man keine vernünftige Rechnungsprüfung machen könne, wenn nicht alles bekannt sei. Udo Hager fügte hinzu, dass es wirklich nur um die Bekanntmachungen gehe.

Einstimmig genehmigte dann der Gemeinderat die angefallen höheren Kosten nachträglich.