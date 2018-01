Warten auf Baugenehmigung für Wohnmobilstellplatz

Wird es in diesem Jahr noch etwas mit der Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes? Dettelbachs Bürgermeisterin Christine Konrad zeigte sich in der Bauausschusssitzung am Donnerstag auf Nachfrage von Michael Hartmann zuversichtlich, mit den Arbeiten noch im August anfangen zu können.

Baugenehmigung vom Landratsamt steht noch aus

In der Ratssitzung im Mai wurde beschlossen, den Platz so schnell wie möglich zu erweitern. Die Verzögerung nun liege, so Konrad, an der, anders als von der Verwaltung eingeschätzt, doch nötigen Baugenehmigung durch das Landratsamt. Die wird bald erwartet, dann kann mit dem Bau begonnen werden, da die Ausschreibung bereits erfolgt ist.

Weitere Punkte der Bauausschusssitzung waren:

• Die Bruchsteinmauer im ehemaligen Garten Beck am Brücker Tor wird saniert. Da oberhalb der Mauer ein Weg mit Versorgungsleitungen liegt, ist die Sanierung aufwändig. Die Räte entschieden sich für eine bewehrte Spritzbetonwand vor der Mauer, die mit Erdnägel rückverankert und anschließend mit Bruchsteinen verblendet wird. Das kostet zwar 37 000 Euro, entspricht aber der Ansicht des Dettelbacher Malerwinkels.

Friedhofswege werden saniert

• Nun werden auch die Wege im Friedhof in Brück saniert. Der Hauptweg soll mit Betonsteinen gepflastert und die Nebenwege geebnet und mit Pflastersplit abgestreut werden. Damit nicht in die Grabreihen eingegriffen werden muss, erhält der Hauptweg auf einer Seite, quasi als Stützung, Treppenstufen in Längsrichtung. Die Maßnahme ist mit der Bevölkerung in Brück abgesprochen und kostet rund 35 000 Euro. Weitere Friedhöfe werden bei Bedarf folgen.

• Die Ausschreibung für die Kanal- und Straßenerneuerungsmaßnahmen in der Kreuzung Sandweg/Am Lehnstein brachten mit gut 52 000 Euro ein Ergebnis, das über 20 Prozent über der Kostenschätzung liegt. Damit könnte die Ausschreibung aufgehoben werden und später, dann vielleicht mit einem günstigeren Ergebnis, erneut erfolgen. Eine knappe Ratsmehrheit sprach sich dagegen aus.

• In diesem Jahr wird der Wirtschaftswegs Saubrünnlein in Schernau saniert. Der Auftrag geht an die Firma Trend-Bau in Röttingen für 47 300 Euro.