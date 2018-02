Wandern mit der Landrätin

Nach dem Erfolg TraumRunden im Kitzinger Land findet in diesem Jahr erstmals eine Landkreiswanderung statt, welche die traditionelle Radtour ersetzt, wie das Landratsamt Kitzingen mitteilt. Am Sonntag, 28. Mai, lädt Landrätin Tamara Bischof alle Bürger ein, gemeinsam mit ihr die TraumRunde Abtswind zu erkunden.

Die Wanderung bietet viele naturnahe Wege, Wald, einige Steigungen und schöne Ausblicke über das Kitzinger Land. Treffpunkt ist am Sonntag, 28. Mai, um 13 Uhr am Feuerwehrhaus in Abtswind, Rehweilerstraße (Ortsausgang). Dort bestehen Parkmöglichkeiten.

Durch die Weinberge

Begrüßt werden die Wanderer in Abtswind von Heiko Därr, Fremdenverkehrsbüro, und Bürgermeister Jürgen Schulz. Am Waldrand und durch die Weinberge führt der Weg vorbei am Weingut Behringer und dem Wildgehege zu einem ersten Wiesenstopp und kühlen Getränken zur Stärkung, bevor es hinauf auf den Friedrichsberg geht. Dort können sich alle auf eine weitere Stärkung freuen.

Der Weg geht weiter steil abwärts zum Frankenblick, wo lokale Winzer mit kulinarischen Genüssen warten. Bei diesem Stopp endet die Wanderung offiziell, danach können die Wanderer noch beim gemütlichen Beisammensein länger in den Weinbergen verweilen.

Stempelrallye für die kleinen Wanderer

Auf die Kinder wartet eine Stempelrallye und auch für Erwachsene gibt es eine Überraschung.

Die Gesamtstrecke beträgt 8,3 Kilometer. Die Wanderung dauert rund vier Stunden. Es warten einige Steigungen, so dass festes Wanderschuhwerk empfohlen wird. Außerdem ist der Weg nicht geeignet für Kinderwagen oder Rollatoren. Bei Sturm- und Unwetterwarnung wird die Wanderung nicht stattfinden.

Unverbindliche Anmeldung: Nachdem die Landkreiswanderung das erste Mal stattfindet und noch nicht abgeschätzt werden kann, wie viele Wanderer mitgehen, bittet das Dachmarketing um eine unverbindliche Anmeldung unter tourismus@kitzingen.de oder Tel. (0 93 21) 9 28 11 04 oder im Internet: www.wanderglueck-kitzingerland.de