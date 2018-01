Wallrapps Wechsel weckt Zweifel

Die Irrungen und Wirrungen um die Kitzinger Stadträtin Jutta Wallrapp enden nicht: Das wegen ihres Eintritts in die KIK-Fraktion geplante Stühlerücken im Ratsgremium nahm Oberbürgermeister Siegfried Müller am Donnerstagabend von der Tagesordnung. Der Grund: Die Rechtsaufsicht am Landratsamt hat laut Oberrechtsrätin Susanne Schmöger „erhebliche Zweifel“, ob Wallrapps Wechsel zur KIK zu einer Neuverteilung der Ausschusssitze führen kann.

Fraktionswechsel zum Schein?

Ursache des Stopps für die Neuverteilung der Sitze in den Ausschüssen ist laut Landratsamt die Regierung von Unterfranken. Die hatte vom Ausscheiden der einstigen FW-FBW-Spitze aus der Fraktion und dem Wechsel in die KIK erfahren – und prompt ihre kommunalrechtlichen Bedenken angemeldet. Die Rechtsaufsicht im Landratsamt prüfte den Vorgang, vor allem in Hinblick auf gerichtliche Entscheidungen.

Der Eintritt Wallrapps in die KIK ist für die Rechtsaufsicht grundsätzlich problemlos möglich, allerdings: „Ein nur zum Schein erklärter Fraktionswechsel kann nicht zu einer Veränderung der Ausschussbesetzung führen“, sagt Corinna Petzold, Pressesprecherin des Landratsamts. Schließlich gebe es mit Blick auf die Neuverteilung von Ausschusssitzen Grundsätze, die bei einem Fraktionswechsel einzuhalten wären.

Auf wackligen Füßen

Vier Gerichtsurteile stützen laut Petzold die juristische Stellungnahme des Landratsamts im Fall Wallrapp. Danach entspricht ein Fraktionsübertritt nur dann den Regeln, wenn bei dem jeweiligen Betroffenen ein „geändertes politisches Verhalten“ zu erkennen sei, so Petzold auf Anfrage. Dies setze einen klar erkennbaren Abschied von „bisherigen Positionen und Wählerschaften“ voraus – verbunden mit der Annäherung an die jeweilige neue Gruppierung.

Da steht Wallrapps Wechsel wohl auf wackligen Füßen. Die einstige FW-FBW-Stadträtin sei nach Ansicht des Landratsamts wohl nur deshalb Mitglied der KIK-Fraktion geworden, um Ausschusssitze zu kriegen, erklärte Schmöger im Stadtrat. Sie habe schließlich „keine geänderte politische Auffassung“.

Beharren auf FW-FBW-Zugehörigkeit

Dies habe die Rechtsaufsicht an diversen Aussagen der Stadträtin festgemacht. Nach dem Rauswurf Wallrapps aus der FW-FBW-Fraktion habe die einstige FW-Speerspitze auf ihre Zugehörigkeit zum Ortsverband und zur Fraktion beharrt. Wallrapp gehöre auch weiterhin der FW-FBW-Gruppe im Kreistag an.

Zudem habe sie nach ihrem offiziellen Austritt aus der Fraktion – zum 1. Mai – schriftlich erklärt, künftig als fraktionslose Stadträtin wirken zu wollen. Was ebenfalls ins Spiel kommen könnte: Als der Ortsverband der FW-FBW kürzlich Wallrapp und einige andere Mitglieder aus formalen Gründen aus seinen Reihen ausschloss, kündigte die bis dahin als Vorsitzende wirkende Stadträtin ihren Widerstand gegen diesen Rauswurf an.

Vorgänge werden geprüft

Die rechtliche Wertung aus dem Landratsamt werde nun geprüft, erklärte Schmöger jetzt im Stadtrat. So lange bleibt es bei der bisherigen Verteilung der Ausschusssitze. Auch die Frage der Referentenposten ist vorerst kein Thema. Für Wallrapp geht es um ihr Amt als Tourismusreferentin, das sie möglicherweise verlieren könnte. Wallrapp war in der Sitzung nicht anwesend.