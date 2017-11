Vortragsthema:Sportverletzungen

Am Mittwoch, 15. November, spricht Dr. Dirk Gühlen um 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum des Kitzinger Krankenhauses über das Thema „Moderne Therapien bei Sportverletzungen“. Es handelt sich um einen kostenfreien Vortrag der Klinik Kitzinger Land in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule.

In einer Pressemitteilung schreibt die Klinik: „Durch das veränderte Freizeitverhalten mit vermehrter sportlicher Aktivität, zum Teil bis ins höhere Lebensalter, nehmen auch die Sportverletzungen zu. Neben einfachen Prellungen und Verstauchungen kommt es immer häufiger auch zu schwerwiegenderen Verletzungen im Bereich der großen Gelenke sowie zu Verletzungen von Muskeln, Sehnen und Bändern.“ Der Referent will in seinem Vortrag moderne, konservative und operative Möglichkeiten der Therapie vorstellen. Im Anschluss Diskussion.