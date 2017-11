Vor der Oberen Bachgasse 26 ist die Straße dicht

Zerbrochene Fenster, bröckelnder Stein und Brandspuren im Dachbereich geben dem lange verwaisten Natursteingebäude in der Oberen Bachgasse 26 in Kitzingen ein etwas verwahrlostes Äußeres. Damit könnte in naher Zukunft Schluss sein. Ein Investor plant, die ehemalige Gaßner-Brauerei zu sanieren. Die Vorarbeiten, das Ausräumen des Hauses, haben begonnen. Die Obere Bachgasse ist seit Montag vor dem Haus für den Verkehr gesperrt, der Fußweg bleibt offen. Nach bisherigen Informationen soll das denkmalgeschützte Gebäude, in dem einst auch die Gaststätte Himmelsleiter untergebracht war, nach den Umbauten für Wohnungen und Büros eines Dienstleisters genutzt werden. Die Sperrung der Straße wird nach den Informationen des mit der Sanierung beauftragten Architekturbüros bis zum 22. September dauern. Das Haus erlangte im Jahr 2004 traurige Berühmtheit als eines der fünf Häuser, die bei einem Großbrand teils zerstört und teils schwer ramponiert wurden. Foto: Harald Meyer