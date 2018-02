Von Tanzmäusen und Cowgirls

Das Sportheim in Sulzfeld platzt aus allen Nähten, wenn der 11. KKC, der Kegel- und Karnevals-Club Sulzfeld, zur Prunksitzung lädt. „Auf Sankt Pauli brennt noch Licht“ war das diesjährige Motto, zu dem Sitzungspräsident Bernd Hering die Gäste begrüßte.

Prunkvoll

Sogar ein Prinzenpaar gibt es in Sulzfeld. Tim Herrmann und Jana Stadtelmeyer eröffneten den Faschingsabend in prunkvoller Robe vor den tollen Kulissen, die das Gestaltungsteam des KKC zum Thema passend von Hamburg gemalt hatte. Neben der Elbharmonie, war natürlich die Reeperbahn zu sehen und am Hafen ragte sogar ein funktionstüchtiger Kran über die Bühne. Hoch oben thronte über allem der Elferrat.

Viele kleine Eigengewächse hat der TSV Sulzfeld. Die allerkleinsten üben als Turnmäuse das Jahr über mit den Trainern Theresa Pönicke, Annika von Brunn und Tim Herrmann. Nun im Fasching hopsten sie als bezaubernde kleine Löwen zu dem Song „The Lion sleeps tonight“ über die Bühne.

Die SuTaTas, die Sulzfelder Turn- und Tanzkinder, sind schon etwas größer. Im vergangenen Jahr war ihr Musikmotto noch der Sommer, heuer zeigten sie, dass es sich auch mit Gummistiefeln und Regenschirm fröhlich tanzen lässt. Einstudiert haben sie ihren Tanz mit Christine Hering und Sandra Weigand. In die glitzernde Welt der Musicals entführten die großen Tanzmäuse ihr Publikum. Trainiert werden die jungen Damen von Nina Cotton und Constanze Augustin.

Grad mal zehn Jahre alt ist Tanzmariechen Emma Nölp, die als Besuch von der Faschingsgesellschaft AlZiBib aus Markt Bibart den Abend als kleiner Wirbelwind bereicherte. Ebenfalls aus Markt Bibart kam die Jugendgarde, die eine schmissige Vorstellung bot. Rot und weiß sind die Farben, die die Mädels der Seinsheimer Prinzengarde tragen. Diese ausgezeichnete Garde gehört zum festen Programmpunkt der Sulzfelder Faschingssitzungen.

Neben den Marschtänzen darf an so einem Abend ein Showtanz nicht fehlen. Das übernahmen die Tänzerinnen der Showtanzgruppe aus Ippesheim. In ihren grellbunten Outfits zeigten sie, was man in den letzten drei Jahrzehnten beim Tanzen chic fand. Stimmung und Spaß bringt die Tanzsportgruppe des SV Hoheim seit vielen Jahren nach Sulzfeld mit. Diesmal machten sie als Cowgirls Party im Saal.

Glanzpunkt

Gereimt, was einem als Glatzenträger alles passieren kann, hatte Büttenrednerin Petra Vierrether aus Kaltensondheim. Immer ein Glanzpunkt wenn es um gekonnte Büttenreden geht, ist Nicole Starkmann aus Albertshofen. Gezaubert und verzaubert haben die Herren des Männerballetts der Narrengilde Grün-Weiß Laub ihr Publikum mit ihrem „magischen“ Tanz.

Ganz dem Motto gemäß traten die Herren des Elferrats des 11. KKC als Fußballer des HSV gegen die Elfer von St. Pauli im Männerballett an. Doch was als Fußballmatch begann, entpuppte sich dann als Bummel über die Reeperbahn mit nicht ganz eindeutigen Damen, die letztendlich ihr sportliches Können zeigten. Beigebracht hatten diesen Auftritt den nicht immer pflegeleichten Herren Regina Frieg und Catharina Zobel.