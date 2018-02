Von Schwänen, Hähnen und dem Jauchefass

(wwo) Wenn in Wiesenbronn Kerm ist und der Kirchweihumzug am Sonntag viele Besucher lockt, dann wird ein großes Spektakel geboten. Beim Umzug zur Musik der Blaskapelle aus Stadelschwarzach und des Wiesenbronner Spielmannszugs stehen traditionsgemäß auch die Ständchen für die Wirtshäuser und die Bürgermeister auf dem Programm. Vor dem Rathaus verlas Prediger Frank Kreßmann die Taten seiner Mitbürger. Höhepunkt: Ein Wiesenbronner machte mit seinem neuen E-Bike eine Radtour nach Passau. Anscheinend hatte er die Antriebskraft unterschätzt, denn er landete in einem Teich und hatte Probleme heraus zu kommen. Die Krönung der Geschichte: Er wurde von Schwänen angegriffen, da er in der Nähe ihres Nests in den See fiel. Das Ende der Geschichte: Mann von der Feuerwehr gerettet, E-Bike futsch. Außerdem ging es um den „grandiosen“ vierten Platz beim Kampf um das Bayern 3- Dorffest, langwierigen Bemühungen zur Sanierung der Kläranlage, Ruhestörungen durch einen Hahn und einem gerissenen Schlauch bei einem Jauchefass.