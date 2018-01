Von Kitzingen nach Kapstadt?

Wer das Kitzinger Stadtfest regelmäßig besucht, weiß: Am Samstagnachmittag wird die Bühne in der Kaiserstraße zum Laufsteg. Gesucht wird bei der zehnten Auflage des Schönheits-Wettbewerbs das „Main-Topmodel 2017“ – und damit die Nachfolgerin von Julia Kästner aus Creglingen im Taubertal.

Jeans und hochhackige Schuhe

Beim Vorentscheid in Kitzingen (ab 17 Uhr) werden die 14 Kandidatinnen aus der Region zunächst in Jeans, weißen T-Shirts und hochhackigen Schuhen auftreten. In Durchgang zwei präsentieren sie Sportmode, ehe es im Finale um Hutmode geht. Man darf gespannt sein, ob Kitzingen den gewagten Hutkreationen beim berühmten „Ladies Day“ in Ascot etwas ähnlich Aufregendes entgegenzusetzen hat.

Wie weit es eine Preisträgerin bringen kann, hat Sabine Fischer aus Uettingen (Lkr. Würzburg) erst kürzlich bewiesen: Das Main-Topmodel von 2012 stand bei Heidi Klum vor der Kamera und kam bei „Germany?s next Topmodel“ bis in die Top-Ten.

Beifall als Gradmesser

„Sie ist nicht die einzige Teilnehmerin, die den Sprung zu Heidi geschafft hat“, erzählt Magdalena Krones aus Würzburg. Die frühere Organisatorin des Main-Topmodel-Wettbewerbs unterstützt jetzt das neue Team um Sandra Endrich.

Moderiert wird der Vorentscheid von Pia Lehnfeld. Sie wird versuchen, den Damen ein wenig die Nervosität zu nehmen und ihnen das ein- oder andere Geheimnis zu entlocken. Und natürlich geht es bei den Fragen auch darum, herauszufinden, wer nicht nur gut aussieht, sondern auch möglichst pfiffige Antworten zu geben weiß.

Der Beifall des Kitzinger Publikums war in der Vergangenheit ein guter Gradmesser dafür, wer Chancen auf den Gesamtsieg haben könnte. Weiter geht es am 26. August mit dem Halbfinale in Schweinfurt, ehe am 16. September beim Stadtfest in Würzburg das Finale steigt.

Panoramablick zum Tafelberg

Das Main-Topmodel 2017 darf mit dem Reiseservice Africa nach Südafrika reisen: Ziel ist Kapstadt, wo sich die Siegerin im „One&Only Cape Town“-Resort verwöhnen lassen kann , zudem den Panoramablick auf Hafen und Tafelberg genießen darf. Die Zweitplatzierte gewinnt zwei Aktiv-Tage mit großem Wellness-Angebot im Rhönparkhotel. Außerdem wartet auf die drei Erstplatzierten ein professionelles Sedcard-Shooting: Die Aufnahmen können zur Bewerbung für Castings genutzt werden.

Angeführt wird die Jury erneut von Yvonne James, die als Stylistin der Topmodels seit Beginn der Veranstaltung im Jahr 2008 dabei ist. Yvonne James arbeitet als Model, Stylistin und Fotografin, hat zum Beispiel für Bravo Girl, Sugar und Verona Pooth gemodelt. Weitere Juroren sind der Blogger Heiko Kunkel und der Fotograf René Schreiner.

Die Kandidatinnen: Lisa Dehning (Würzburg, 18 Jahre), Isabell Endres (Rottendorf, 18), Valentina Freis (Bad Mergentheim, 24), Anna Friedrich (Schweinfurt, 19), Anne Hohmann (Bad Brückenau, 19), Eva Karle (Wartmannsroth, 23), Laura Klüpfel (Sennfeld,19), Shamane Körber (Kolitzheim, 18), Nelli Kubizki (Schweinfurt, 21), Karolina Österlein (Bad Mergentheim, 23), Hanna Seubert (Thüngen, 22), Elisabeth Storozev (Schweinfurt, 20), Helena Thur (Rim- par, 17), Sophia Unsleber (Binsbach, 18).