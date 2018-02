Von Frau zu Frau

Wenn sie mit ihren beiden Golden-Retriever-Hündinnen spazieren geht, ist das für Christina Dümler-Karwath Entspannung. Dabei sammelt die kreative Kitzingerin Ideen – unter anderem für Frauen-Projekte. Einige hat sie in Kitzingen schon verwirklicht, zum Beispiel im Herbst den „Einfach Frau sein“-Tag in der Siedlung, der ein Erfolg war. Das neueste Projekt nennt sich „Frauenzimmer“. Was es damit auf sich hat, erzählt die 54-Jährige im Interview.

Christina Dümler-Karwath: Die Grundidee ist diese: Schon seit Urzeiten kommen Frauen in Kreisen zusammen – nicht um miteinander zu konkurrieren, sondern um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu stärken und zu unterstützen, nach dem Motto: Nur von Frauen kann ich lernen, wie es ist, eine Frau zu sein. Die Vielfältigkeit einer Frauengruppe ist etwas sehr Bereicherndes: Jede Frau hat etwas anderes, das sie auszeichnet, alle Facetten weiblicher Ausdrucksmöglichkeiten sind präsent und können als Anregung dienen, neue Wege auszuprobieren. Das Gefühl, dass alle in einem Boot sitzen, ist entlastend. Das Gleiche gilt für die Erkenntnis, dass andere Frauen die gleichen Fragen und Nöte haben wie man selbst. Deshalb sind Frauen aller Generationen jeden ersten Montag im Monat ab 19 Uhr ins „Frauenzimmer“ eingeladen, also ins Café des Stadteilzentrums Kitzingen-Siedlung. Es gibt jedes Mal ein anderes Tagesthema mit einem kleinen Vortrag, vor allem geht es aber auch darum, sich in gemütlicher Runde bei einer Tasse Tee auszutauschen.

Christina Dümler-Karwath: Das Angebot richtet sich an Frauen, die sich in einem geschützten Rahmen zu interessanten und spannenden Themen frei und ungezwungen informieren und austauschen können.

Christina Dümler-Karwath: Die Themen wechseln von Abend zu Abend, ebenso wie die Referentinnen. Das Treffen soll in einem interaktiven Austausch locker und frei gestaltet sein. Bei der Organisation der Abende unterstützen mich einige Bekannte und Freundinnen, speziell Gerlinde Rößner und Alexandra Schäfer. Wir werden Getränke anbieten und, je nach Thema des Abends, wird es auch mal etwas zu essen, Musik oder ein Filmchen geben.

Christina Dümler-Karwath: Die Themen für das erste Halbjahr sind durch Anregungen aus meinem Bekanntenkreis entstanden. Sie kamen zum Beispiel von Frauen, die sich mit typisch weiblichen Fachthemen beschäftigen. Für die Zukunft nehmen wir gerne Ideen und Wünsche von den Frauen auf, die an unseren Treffen teilnehmen.

Christina Dümler-Karwath: Ich freu' mich einfach, wenn dieses Angebot für Frauen von Frauen gut und begeistert angenommen wird und sich viele interessante und tolle Begegnungen ergeben.

ZUR PERSON: Christina Dümler-Karwath ist Weiblichkeitspädagogin und Krankenschwester auf der Intensivstation der Klinik Kitzinger Land. Sie lebt in Kitzingen, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. „Meine Leidenschaft ist alles, was mit 'Frau' und ihrem sozialen und gesundheitlichen Umfeld zu tun hat“, sagt die 54-Jährige.