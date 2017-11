Von einem goldenem Oktober keine Spur

Der Oktober des Jahres 2017 wird als ein ziemlich trüber in die Wetteraufzeichnungen eingehen. Thomas Karl vom Amt für Landwirtschaft in Kitzingen hat – wie immer zum Ende eines Monats – die Zahlen.

1,9 Grad wärmer

Danach kam der Oktober auf 11,4 Grad und lag damit um 1,9 Grad über dem langjährigen Mittel. Das gesamte Jahr ist nach zehn Monaten 1,2 Grad wärmer als ein Durchschnittsjahr. Der wärmste Tag im Oktober war an der Messstelle in der Mainbernheimer Straße der 16. mit 23,1 Grad. Die kälteste Nacht lieferte der Monat am letzten Tag, am 31. mit 2,9 Grad. Für Minustemperaturen, die im Oktober schon mal vorkommen können, hat es bisher nicht gereicht. „Wir hatten noch keine Bodenfröste“, sagte Karl, aber auch keine warmen Tage mehr mit Temperaturen über 25 Grad.

20 Prozent weniger

Bei den Niederschlägen hat der Oktober 32 Liter oder Millimeter pro Quadratmeter gebracht, neun Liter oder 20 Prozent weniger als im Schnitt. Der 3. Oktober hat gleich mit 12,5 Litern den mit Abstand meisten Regen geliefert. Ansonsten hat Karl 17 Regentage gezählt. Wobei Regen etwas übertrieben sein dürfte. Es war eher Nebel oder kaum spürbarer Regen von rund einem Millimeter und das noch über den Tag verteilt. „Leute erschrecken“ nennt Karl gerne diese Art von Niederschlägen.

Wenig Sonne

Immerhin haben diese Regentage dafür gesorgt, dass der Monat trotz der relativen Wärme und Trockenheit einen eher trüben Eindruck hinterlassen hat. Dass es kein goldener Oktober wurde, dafür hat die Sonne mit nur 105 Sonnenstunden gesorgt. 2010 zum Beispiel waren es 143. Allerdings war es im vergangenen Jahr mit 86 Stunden noch dunkler und 2008 waren es sogar nur 74 Stunden.

Problemloses Arbeiten

Die relative Trockenheit hat dafür gesorgt, dass die Bauern ihrer Arbeit auf den Feldern ohne größere Behinderungen nachgehen konnte. Der letzte Körnermais und die Sojabohnen sind wie die Sonnenblumen vom Acker. Die Zuckerrüben sind bis auf einige sandige Standorte gerodet und warten aufgetürmt und mit Fließ gegen den Frost geschützt auf den Abtransport in die Zuckerfabrik. Das Wintergetreide, wie Wintergerste oder Winterweizen, ist längst gesät und aufgegangen. Die Zwischenfrüchte, wie etwa der Senf, leuchten in Gelb, holen den Stickstoff aus dem Boden und warten auf strengen Frost, um den Nährstoff im Frühjahr wieder an den Boden zurückgeben zu können.

Ansonsten läuft noch einiges an Bodenarbeiten. Die Winterruhe auf den Felder steht unmittelbar bevor.