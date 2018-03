Von der Feuerwehr „gerettet“

Das ausgeräumte Schulhaus in Willanzheim war Schauplatz einer Großübung der Feuerwehren. Wehrleute aus Willanzheim, Markt Herrnsheim und Hüttenheim, der Jugendfeuerwehr und der Atemschutztruppen Willanzheim und Rödelsee probten den Ernstfall.

Rund 65 Schüler nahmen am Samstagnachmittag an der Übung teil, um für die Feuerwehren ein realistisches Szenario entstehen zu lassen, so die Mitteilung. Der Verlauf wird wie folgt geschildert: Mit Spannung erwarteten die Kinder mit Schulleiterin Susann Hillgärtner das Eintreffen der Feuerwehren. Während die Atemschutztruppen im verrauchten Untergeschoss vermisste Personen suchten, halfen ihre Kameraden den Mädchen und Buben über Leitern aus den Fenstern ins Freie.

Eine besondere Herausforderung war die Rettung von mehreren Kindern, die verletzt mit einer Trage ins Freie gebracht und versorgt werden mussten. Viele Eltern und Gäste verfolgten die spannende Rettungsaktion und den anschließenden Aufbau der Löschwasserversorgung, teilt Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert mit.

Der Kommandant der Willanzheimer Feuerwehr, Roland Söder, war Organisator der Übung und beeindruckt von der Resonanz und der Zusammenarbeit der Wehren. Bürgermeisterin Reifenscheid-Eckert dankte den 150 Mitwirkenden für das Engagement dieser besonderen Aufgabe bei hochsommerlichen Temperaturen.