Von Cyber-Mobbing und Fake News

Das Touren-Theater „Radiks“ aus Berlin war kurz vor den Sommerferien an der Nikolaus-Fey Mittelschule in Wiesentheid zu Gast mit dem Stück „Fake – war doch nur Spaß“, das sich um das Thema Cyber-Mobbing dreht. Die Aufführung wurde für die sechsten, siebten und achten Klassen gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Stück geht es darum, wie Lea plötzlich Zielscheibe von Neid wird, weil sie bei der Castingagentur aufgenommen wird und Nadine das nicht schafft. Es folgen Beleidigungen und Ausgrenzungen über soziale Medien. Lea versucht sich noch mit einem Rap zu wehren, aber alles wird nur noch schlimmer. Das Stück hat laut Mitteilung sowohl Schüler als auch Lehrer gefesselt. Foto: Eva Seemann