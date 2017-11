Von Bauprojekten bis zur Ökumene

Rund 100 Gäste nahmen am Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters in der Historischen Rathaushalle in Kitzingen teil. Als Höhepunkt am Freitagabend erhielt Barbara Wachter die Bürgermedaille in Gold. In seiner einleitenden Rede ging Gastgeber Siegfried Müller auf einige bedeutende Ereignisse der Stadt im vergangenen Jahr ein.

Noch Defizite bei Kinderbetreuung

Mit dem Beschluss, das Staatsarchiv nach Kitzingen zu verlagern, sei „ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr“ positiv zu Ende gegangen. In der Siedlung feierte das Stadtteilzentrum im September sein einjähriges Bestehen. Als Anlaufstelle und Veranstaltungsort sei es nicht mehr wegzudenken, meinte Müller. Ebenso werde durch Neubauten in der Breslauer Straße und die Sanierung des Galgenwasens weiterer Wohnraum entwickelt.

Im Bereich der Kinderbetreuung stellte Müller in Aussicht, „jedem Kind spätestens 2018 einen Platz zur Verfügung stellen zu können“. Derzeit decke die Stadt den Bedarf der Familien nicht. Als wichtige Projekte hob er die auf den Weg gebrachte Zweifachsporthalle im Deusterpark und den Beschluss zum Um- und Neubau der Grund- und Mittelschule Kitzingen-Siedlung hervor.

Im März soll nach Abschluss des Investoren-Wettbewerbs der Umbau des ehemaligen Marktcafés beginnen.

Bahnhof bleibt das Dauerthema

Ein Thema, das die Stadt in den letzten und wohl auch in diesem Jahr beschäftigen wird: der Bahnhof. Müller nannte die „stets öffentlichkeitswirksamen Beschlüsse und Maßnahmen“ für die dortigen Park-und-Ride-Plätze, ebenso die Erweiterung und Erneuerung des Klärwerks und die Planungen am Oberen Mainkai als Beispiele für wichtige Entwicklungen im letzten Jahr.

Taten folgten laut Müller den Worten in den einstigen US-Flächen. In den Harvey Barracks gab es im Oktober den Spatenstich für das europaweite Distributionszentrum der Firma Schaeffler. Zur Erschließung der Marshall Heights übernahm die Stadt im November die Flächen. Alle Texashäuser seien verkauft, als nächstes würden die Wohnblocks saniert, so Müller.

Kitzingen ist Fairtrade-Stadt

Nicht nur an der Infrastruktur, auch an seinem Image arbeite Kitzingen weiter. Just am Tag des Neujahrsempfangs sei ihr offiziell die Zertifizierung als „Fairtrade-Stadt“ zugesagt worden. Kulturell stünde 2017 neben dem 60. Kitzinger Weinfest der „Tag der Franken“ im Veranstaltungskalender der Stadt – im Juli.

Zuvor findet in der Stadtkirche am 12. März ein ökumenischer Gottesdienst mit Bischof Friedhelm Hofmann und Regionalbischöfin Gisela Bornowski statt. Letztere war Gastrednerin des Empfangs. Ihr Thema: „Ökumene, versöhnte Verschiedenheit“.

Am Anfang war der Geldmangel

Bestens informiert zeigte die Regionalbischöfin die wechselhafte Geschichte Kitzingens zwischen der katholischen und lutherischen Kirche auf, die 1443 mit der Verpfändung der Stadt an das Markgrafentum Brandenburg-Ansbach wegen Geldmangels des Würzburger Fürstbischofs begonnen hatte. Erst mehr als 200 Jahre später wurde Kitzingen die doppelte Konfessionalität gewährt.

Bornowski erinnerte an den 1511 in Kitzingen geborenen Reformator Paul Eber. Als Mitglied der Theologischen Fakultät der Universität zu Wittenberg war er ab 1560 wichtiger theologischer und kirchenpolitischer Ratgeber: Eber führte die Ideen der Reformation Martin Luthers und Philipp Melanchthons fort. Sie stellte fest, dass somit Kitzingen mit der Reformation verbunden sei, aber die beiden Kirchen auch hier heute „den gemeinsamen Auftrag zum Wohle der Stadt“ verfolgen.