Von Abschiebung und anderen Problemen

„Arbeit“ war ein zentraler Begriff an diesem Abend. Flüchtlinge bräuchten dringend Arbeit. So lautete eine grundlegende Forderung. Gleichzeitig könnte den vielen Ehrenamtlichen die Arbeit mit Flüchtlingen erleichtert werden. Die SPD hatte zu einem „Runden Tisch“ zum Thema Integration eingeladen.

Für Arik Tasdelen, den Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Vorsitzenden der Enquete-Kommission „Integration in Bayern aktiv gestalten und Richtung geben“, ist Arbeit ein entscheidender Aspekt für eine gelungene Integration. Daher seine Forderung: Menschen, die hier angekommen sind, müssen auf jeden Fall in Beschäftigung gebracht werden. Auch wenn sie – wie die Erfahrung lehrt – im Schnitt drei bis dreieinhalb Jahre bleiben. „So lange sie hier sind, sollen sie arbeiten oder eine Ausbildung machen“, erklärt er. Blieben sie, wäre die Integration zügig vorangetrieben und es entstünden keine Jahre dauernden Wartezustände, in denen die Menschen selbst demoralisiert würden, dem Staat nur Kosten entstünden und in der Gesellschaft die Kritik am vermeintlich untätigen Asylanten wüchse.

Gingen sie nach diesen Jahren in ihre Heimat zurück, wäre die erworbene Kompetenz die beste Entwicklungshilfe, die man hätte leisten können.

Tasdelen hält viele Probleme bei der Integration für hausgemacht und will sie durch eine Entkoppelung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis entschärfen.

Walther Häuslein, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, griff diesen Gedanken dankbar auf. Er verwies auf die 2400 neuen Lehrverträge, die in Unterfranken dieses Jahr geschlossen werden konnten und einen Zuwachs von 1,8 Prozent bedeuteten. 138 dieser Verträge wurden mit Flüchtlingen gemacht. Ohne sie wäre das Plus, auf das man so stolz ist, nicht zustande gekommen.

Häuslein betonte, dass die bürokratischen Hürden abgebaut werden müssten und die Betriebe die Garantie bräuchten, ihre Praktikanten und Lehrlinge nicht von heute auf morgen wieder zu verlieren oder wegen irgendwelcher Überschneidungen von Erlaubnissen und Fristen wochenweise nicht beschäftigen zu dürfen. 1000 offene Lehrstellen hätten sie derzeit noch, gerade im Bereich Nahrungsmittel sei der Bedarf groß. „Ein Bäcker hat sofort gesagt: Da mache ich mit. Ich nehme zwei“, erinnert sich Häuslein. Der Mann habe nicht einmal eine Antwort von den Ämtern erhalten. „Dabei sind die Flüchtlinge für das Handwerk äußerst wichtig“, betont er.

Wieso man überhaupt Menschen abschiebe, die in Lohn und Brot stehen? Diese Frage kam von Gerrit Voss, Geschäftsführer des Modevertriebs Drykorn in Kitzingen, der sich schon lange um einen aus Afghanistan stammenden Schneider bemüht. „Der Mann ist wichtig für uns. In Deutschland sind keine Schneider zu bekommen.“ Voss war auch bei dem Gerichtsverfahren, in dem „seinem“ Schneider erläutert wurde, seine Rückführung nach Afghanistan sei angemessen, obwohl er, ein Angehöriger der Ethnie der Hazara, sein ganzes Leben im Iran verbracht hat und die vermeintliche Heimat gar nicht kennt. Für sein kämpferisches Nachfragen erhielt Voss viel Beifall.

„Flüchtlinge sind für das Handwerk äußerst wichtig.“ Walther Häuslein, Präsident Handwerkskammer

Auch ein ehrenamtlicher Flüchtlingsbetreuer aus Geiselwind hatte Fragen zum Thema Arbeit: Sein Schützling wartet auf einen zugesagten Ausbildungsplatz bei Knauf, jobbt jetzt aber, vermittelt von einer Arbeitsagentur, beim Gusswerk in Kitzingen, wo er auch gleich die Nachtschicht antreten muss. Damit er den Lohn auch erhält, braucht er jetzt aber Papiere von der Agentur, die diese nicht liefert. Eines von vielen Themen für Astrid Glos, Kitzinger Stadträtin und Integrationsbeauftragte. Sie machte sich während der Veranstaltung, genau wie Volkmar Halbleib, eifrig Notizen.

Es sieht so aus, als käme eine Menge Arbeit auf sie zu. Schwierigkeiten gibt es genug: Wie können schwer erkrankte Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft Innopark zu einem Arzt gelangen? Die Kitzinger Ärzte sind überlastet, auswärtige Ärzte aber ohne Fahrzeug nicht erreichbar. Wie sinnvoll ist es, in der Verwaltung die Stelle eines Flüchtlings-Lotsen zu schaffen, sie aber auf ein Jahr zu begrenzen? „Der kommt im Februar, arbeitet sich bis Juni ein und muss dann ab September anfangen, sich für eine neue Stelle zu bewerben“, fasst es Clemens Hartmann von „Ehrenamt wirkt“ frustriert zusammen. Robert Finster, stellvertretender Landrat und demnächst dabei, wenn im Kreistag über diese Frage abgestimmt wird, kam nicht umhin, zuzustimmen.

Zwei Knackpunkte gibt es für Finster in der Asylfrage: Geld und der politische Wille, es zu bewilligen, vor allem in Bayern. Wobei er genauso wie Tasdelen und Halbleib sieht, dass da Bewegung in das Thema komme, vor allem, weil es auch in der CSU einen Flügel gäbe, der sich um die Wirtschaft Gedanken macht und das Potenzial der Flüchtlinge sieht.

Dass Integration Arbeit macht, darin sind sich an diesem Abend alle einig, auch die Vertreter von Schulen und Kindergärten. Monika Maier, die Leiterin des „Hauses für Kinder St. Elisabeth“ ebenso wie die Direktoren der D.-Paul-Eber-Schule in Kitzingen und der Nikolaus-Fey-Schule in Wiesentheid, Dr. Birgit Säger und Heinz Dürner. „Mit wem ich alles telefoniere!“, ruft Monika Maier temperamentvoll aus. Etwa um zu erreichen, dass ein Junge vom Schulbesuch zurückgestellt werden kann, der erst zwei Monate im Land ist, noch nicht Deutsch kann und zudem eine Gaumenspalte hat. Die im übrigen operiert wird. Aber die notwendige Logopädie, ohne die die Operation sinnlos ist, erhält der Junge nicht. „Denn er hat keinen Aufenthaltstitel.“

Auch die Schulrektoren berichten von Arbeit und Mühe. Sie haben Integrationsklassen, darauf ausgerichtet, den Kindern erst mal Deutsch beizubringen, ehe man sie in Regelklassen integriert. Aber regelgemäß läuft längst nicht alles. „Da steht dann morgens plötzlich jemand Neues da, und man schaut halt, was man tun kann.“

Manchmal kann man viel tun. Beide berichten voll Stolz von gelungenen Fällen, wo der Quali mit Bestnote geschafft, ein Ausbildungsplatz errungen wurde. Auch sie telefonieren viel, nennen es aber „Verwaltungsaufwand“.

Heinz Dürner betont, dass er es leichter habe. Denn in Wiesentheid sind die Flüchtlinge noch immer dezentral untergebracht. Also nah an den Helfern und ihren Familien, mit kurzen Wegen zu Schulen, Ärzten, Kursen. Ohne deprimierende Massenunterkünfte.

„Wir haben das ja auch nicht gewollt“, bestätigt Halbleib die vielen Ausführungen, die belegen, wie sehr die Zusammenführung in zentralen Unterkünften, am besten noch fern der Stadtzentren, die Arbeit der Integrationshelfer erschwert: Eine Gemeinde muss nun all die benötigten Kita- und Schulplätze, all die ärztliche Betreuung und die Wohnungen stellen, die sich früher auf viele Orte verteilte, was schnelle und individuelle Lösungen ermöglicht hat. Und weniger teuer war.

Alle im Saal nicken. Arik Tasdelen ist da schon beim nächsten Termin. Steht zu hoffen, dass auch er es schon weiß. Und in seine Kommissionsarbeit einbringt, trotz Mangel an Geld und gutem Willen der Regierung. Woran es nicht mangelt – das zeigt dieser Abend – ist das Engagement der Beteiligten.