Vom Wort Gottes zur Reformation treiben lassen

Unter dem Motto „Strahlen brechen viele aus einem Licht“ feierten rund 200 evangelische und katholische Christen in der Abtswinder St. Marienkirche einen ökumenischen Gottesdienst am Reformationstag. 500 Jahre Reformation nahmen sie zum Anlass, dankbar an die Fortschritte in der Ökumene zu denken, ohne die dunklen Punkte auszuklammern.

Mit Familienstreitigkeiten verglich Pfarrer Andreas Bracharz das Verhältnis der evangelischen und katholischen Kirche. Er erinnerte an die Taufe, „das Fundament, für alle Getauften gültig“, und an das Kreuz, wo Jesus Christus alle Feindschaft in seiner Person getötet habe. Bracharz rief die Gläubigen auf, am Respekt voreinander festzuhalten und sich vom Wort Gottes immer wieder zur Reformation treiben zu lassen.

Am Bild des Rades machte Pfarrerin Beate Krämer ihr Verständnis von Ökumene deutlich: Am Kreuz in der Mitte als Nabe hängen alle Speichen, also sowohl einzelne Christen wie auch Kirchen, die manchmal näher, zu anderen Zeiten weiter von der Mitte entfernt seien. Reformation würde in diesem Bild bedeuten, sich immer wieder auf den Weg hin in die Mitte zu Christus zu machen: „Denn je näher wir alle an der Mitte dran sind, desto näher sind wir auch aneinander dran.“

Diakon Uwe Rebitzer von der katholischen Gemeinde Wiesentheid verglich in seinem Grußwort das Verhältnis der beiden Kirchen mit einer Ehe, die vor 500 Jahren geschieden worden sei. Jetzt überlegten beide Partner, ob sie es noch einmal miteinander versuchen wollten, bei allen Verschiedenheiten im Lebensstil, die sich in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt hätten.

Viele wirkten mit

Neben den Geistlichen wirkten Lektor Friedrich Herrmann und Prädikant Eberhard Meyer im Gottesdienst mit. Drei Ehepaare berichteten von ihren Erfahrungen im Zusammenleben verschiedener Konfessionen innerhalb einer Familie. Die Konfirmanden hatten passend zu den Symbolen der Lutherrose Fürbitten entworfen. Kirchenchor und Chor „Song of Joy“ unter der Leitung von Ursula Zehnder hatten unter anderem Teile aus der Gunsenheimer-Kantate „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“ vorbereitet. Im Anschluss an den Gottesdienst hatten die Besucher Gelegenheit, eine Ausstellung von Bibeln, Gesangbüchern und religiöser Literatur beider Konfessionen im Schulhaus zu besichtigen und sich bei Gebäck und Getränken auszutauschen.