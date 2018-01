Vom bösen Buben zum frommen Kirchenmann

Als Missionar wirkte Johann Georg Krönlein im 19. Jahrhundert in Südwestafrika und in Südafrika. Mehr noch: als Sprachforscher übersetzte er christliche Schriften in die Sprache der Eingeborenen.

Als als achtes von elf Kindern des Rotgerbers Vitus Krönlein wurde Krönlein 1826 in Segnitz geboren. Am 27. Januar 1892, also vor 125 Jahren ist er gestorben. Dazwischen lag ein sehr bewegtes Leben.

Die Mutter Caroline, eine evangelische Pfarrerstochter, war sehr fromm und gab diese Einstellung an ihre Kinder weiter, die später nahezu ohne Ausnahme kirchliche Berufe ergriffen oder Kirchenmänner heirateten. Sohn Johann Georg allerdings scheint zumindest in jungen Jahren ein Sorgenkind zu gewesen sein. Sein Vater beschwor seine Ehefrau noch auf dem Sterbebett „habe auf Georg ein wachsames Auge, er wird dir noch viele Noth machen“. Tatsächlich machte er seiner Mutter mit bösen Streichen, Leichtsinn, Lügen und Betrügereien das Leben schwer.

Daneben war er aber ein sehr begabter Schüler, besuchte die Lateinschule in Marktbreit, hatte Hauslehrer und bereitete sich auf einem französischen Institut auf den Kaufmannsberuf vor. Nach der Schulausbildung kam er nach Stuttgart in die Lehre und hatte danach zwei Anstellungen, zuletzt in Bergisch-Gladbach.

Sein Lebenswandel bewegte sich bis dahin eher am Rande zur schiefen Bahn. Nur eine längere lebensgefährliche Krankheit und die Obhut seiner „gläubigen Prinzipale“ verhinderten das Schlimmste.

Die Bekehrung fand 1845 statt. Die Worte eines Pastors in Bergisch-Gladbach hinterließen bei Krönlein solchen Eindruck, dass er sich zum Missionsdienst berufen fühlte. 1846 trat er in die Rheinische Mission ein; 1850 wurde er in die Nama-Mission nach Südwestafrika, dem heutigen Namibia, ausgesandt. Schon während seiner Ausbildung hatte man die Sprachbegabung Krönleins erkannt und ihm nun den Auftrag erteilt, sich mit der Sprache der Khoi-Khoin, der Namaqua Hottentotten zu befassen. Im August 1851 trat Krönlein seinen Dienst als Missionar in Berseba an. Zunächst erlernte er die Sprache der Eingeborenen und begann sie zu erforschen.

Er übersetzte unter anderem das Alte und das Neue Testament, den Lutherischen Katechismus, die Calwer Biblische Geschichten, gab ein Schulbuch in Namaqua und schließlich den „Wortschatz der Khoi-Khoin“ heraus, der noch bis weit ins 20. Jahrhundert als Standardwörterbuch galt. Sein besonderes Verdienst war auch die Mitwirkung bei der Ausarbeitung einer einheitlichen Rechtschreibung und die Einführung von Symbolen mit denen die Schnalzlaute der Khoi-Khoin-Sprache nun phonetisch beschrieben werden konnten.

Bei häufigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Stämmen erreichte Krönlein zusammen mit Missionarskollegen 1870 und 1882 Friedensverträge, die bis zur Erklärung Südwestafrikas zum deutschen Schutzgebiet die Fronten veränderten. 1877 ließ sich Krönlein, mit seiner Ehefrau Sophie nach Stellenbosch in Südafrika und später nach Kapstadt versetzen.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte er als Pastor der Gemeinde von Wynberg bei Kapstadt. Daneben befasste er sich weiterhin mit den Sprachen der ansässigen Stämme und mit der Ausbildung des Missionarsnachwuchses.