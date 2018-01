Vollsperrung nach schwerem Unfall auf der A3

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag (21.01.2018) auf der A3. Die Autobahn ist bei Geiselwind in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt.Nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken wurden mehrere Personen schwer verletzt. Beteiligt waren demnach zwei Autos. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind im Einsatz. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.