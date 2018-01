Volle Auftragsbücher für 2016 bei Möhringer Anlagenbau

Der werkseigene Chor sorgte mit einigen musikalischen Einlagen für weihnachtliche Stimmung bei der betrieblichen Weihnachtsfeier der Simon Möhringer Anlagenbau GmbH in Wiesentheid, teilt das Unternehmen mit. Bei der Sketcheinlage, die sich elf neue Mitarbeiter ausgedacht und einstudiert hatten, konnte die Belegschaft bei einem Ratespiel testen, wie gut sie ihre Kollegen untereinander kennen. In seiner Ansprache ging Geschäftsführer Stefan Möhringer auf das vergangene Jahr ein und zeigte Perspektiven für 2016 auf. Innovative Produkte wie zum Beispiel der Portalroboter erschließen neue Geschäftsfelder im Holzhausbau, sagte der Geschäftsführer. Auch die neuen Geschäftsbereiche Brennzuschnitt und Handhabungstechnik zeigten erfreuliche Wachstumsraten. Insbesondere durch große Auslandsprojekte in Spanien und Kroatien sei die Auslastung bis Ende 2016 gesichert und in allen Unternehmensbereichen werde personell aufgestockt, heißt es weiter. Eine besondere Ehre und Freude sei es, so viele Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit zwischen zehn und 45 Jahren auszeichnen zu dürfen. Dies sei ein Zeichen von Kontinuität und Verlässlichkeit von beiden Seiten, betonte Möhringer. Neben zwölf Ehrungen wurden zwei Mitarbeiter nach langjähriger Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Geehrt wurden: Ernst Ankenbrand (45 Jahre), Paul Sturm (40 Jahre), Georg Scheubel (45 Jahre), Helmut Kaul (35 Jahre), Hans-Michael Sattler (25 Jahre), Werner Ott (25 Jahre), Tobias Maier (15 Jahre), Daniela Neubert (20 Jahre), Armin Lang (20 Jahre), Monika Mahr (10 Jahre), Manfred Eberhardt (40 Jahre) und Andreas Straub (15 Jahre).