Volkacher Hallenbad liegt gut im Zeitplan

Beim Vor-Ort-Termin des Volkacher Stadtrats am Dienstagabend war es gut erkennbar: Das Hallenbad ist eine Großbaustelle. Eine Generalsanierung die laut Bürgermeister Peter Kornell bislang wenig Sorgen macht: „Wir liegen im Zeitplan und im Budget“, erklärte er später im Rathaus. Dort vergab das Gremium dann sechs Aufträge für Arbeiten am Bad – mit Kosten von rund 470 000 Euro. Was Stadtrat und Bürgermeister erfreute: Bei den Ausschreibungsergebnissen liegen die Kosten mit rund 90 000 Euro unter den Berechnungen. Daneben liegt das Projekt – rein vergabetechnisch – gut im Plan. Rund 80 Prozent der Arbeiten seien vergeben, erklärte Bauamtsleiterin Ulla Gistel–Gareiß. Das dient der Zeitschiene: Im Frühjahr 2018 soll das Bad wieder offen sein. Eine Großbaustelle haben auch die Astheimer. Die Kartäuserstraße wird derzeit komplett erneuert. Eher ein Nebenthema ist die Escherndorfer Straße, wo der südliche Radweg auf rund 250 Metern Länge erneuert wird. Der Stadtrat beschloss die Sanierung, die bis zur Raiffeisenstraße laufen soll. Mit im finanziellen Boot ist der Landkreis, der die Wasserführung erneuert und rund ein Drittel der Kosten von rund 72 000 Euro trägt. Die Arbeiten sollen laut Kornell „voraussichtlich“ am 1. Juli beginnen und sich bis zu den Sommerferien hinziehen. Über die Kostenbeteiligung werde die Stadt bei der Bürgerversammlung in Astheim am 29. Mai informieren (20 Uhr, Häckerstube Johannes Büttner). Dabei geht es auch um die Anliegerbeiträge zum Ausbau der Kartäuserstraße. Im zweiten Anlauf genehmigt hat der Stadtrat eine Sondernutzung für das Hotel „Vier Jahreszeiten“. Die Betreiber dürfen zwischen April und Oktober den Parkplatz vor dem Prachtportal des Hauses nutzen, Stehtische und eine Sitzgruppe auf die rund neun Quadratmeter stellen. Bürgermeister Kornell dazu: „Die wollen da draußen nicht bewirten, sie wollen gesehen werden.“ Ein farbig leuchtendes Rathaus könnte in Zukunft den Marktplatz beherrschen. Gerlinde Martin (CSU) regte an, über eine nächtliche Beleuchtung – wie kürzlich bei einem Konzert – nachzudenken und stieß bei Kornell auf viel Wohlwollen: „Ich finde die Idee witzig. Wir eruieren das.“ Allerdings dürfe das Spiel mit dem Licht nicht zu teuer werden. Als „Frechheit hoch drei“ bezeichnete Gaibachs Ortssprecher Holger Scheidig die erneuten Terminverschiebungen des Prozesses zur Umgehung Volkach-Gaibach am Würzburger Verwaltungsgericht. Das Verfahren, das seit Dezember 2015 am Gericht liegt, wird seither ständig terminlich verschoben. Zuletzt sollte am 17. Mai darüber entschieden werden, ob das vom Stadtrat einst als unzulässig abgelehnte Bürgerbegehren der Initiative „Keine städtischen Gelder für die Realisierung der Ortsumgehung Volkach-Gaibach“ nun zum Bürgerentscheid führen darf oder nicht. Der Prozess war zuletzt erst auf den 19. Juli und wenige Tage später auf den 26. Juli verlegt worden. Angesichts von klaren Tatsachen für Scheidig ein Unding: „Es soll endlich entschieden werden.“