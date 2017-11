Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Dienstagvormittag sind auf der Kreisstraße bei Michelfeld zwei Autos frontal zusammengeprallt; zwei Frauen und zwei Kinder mussten verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Bei einem Kind waren die Verletzungen so schwer, dass es mit einem Hubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste.

Gegen 9 Uhr war die Mitteilung bei der Polizei eingegangen. Zum Unfallhergang meldet die Polizei: Eine 32-Jährige war mit ihrem Peugeot auf einem Flurbereinigungsweg bei Michelfeld unterwegs und wollte auf die Kreisstraße in Richtung Iphofen einbiegen. Mit im Fahrzeug befanden sich ihre zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren. Zur gleichen Zeit war eine 49-Jährige mit ihrem Mazda auf der Kreisstraße aus Richtung Michelfeld kommend unterwegs und wollte gerade einen Lkw überholen. Während des Abbiegens prallten der Peugeot der 32-Jährigen und der Mazda frontal zusammen.

Die Fahrerin des Mazda, die aus dem Landkreis Kitzingen stammt, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kind wurde mit mittelschweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Peugeot-Fahrerin, auch aus dem Landkreis Kitzingen, kam mit dem zweiten Kind ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Vor Ort waren Notarzt und Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Marktsteft und Michelfeld.

Die Kreisstraße war zwei Stunden komplett gesperrt, teilt die Polizei außerdem mit.