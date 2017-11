Vier Schwerverletzte: Auto kracht in Unfallstelle

In der Nacht zum Donnerstag ist auf der A 3 etwa fünf Kilometer vor dem Biebelrieder Kreuz ein BMW in eine Unfallstelle gekracht. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt.

Zum Unfallhergang teilt die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried mit: Kurz nach 3 Uhr war eine Familie aus Slowenien mit ihrem VW Golf auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Dettelbacher Mainbrücke holte ein 38 Jahre alter Fahrer eines Fiat Ducato den Golf ein. Nach dem Stand der Ermittlungen fuhr er aus bisher unbekannter Ursache auf den Wagen auf. Der Golf drehte sich, schleuderte nach links und kam quer auf dem linken Fahrstreifen an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Fahrer des Kleintransporters hielt rechts an.

Ein 21-jähriger Fahrer aus dem Raum Würzburg sah den verunglückten Wagen und wollte helfen. Er hielt seinen Ford Transit an dem mittleren Fahrstreifen an und stieg aus, um die Unfallstelle abzusichern. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Würzburg, erkannte die Situation zu spät und streifte den Transit beim Vorbeifahren. Dabei wurde der 21-Jährige verletzt. Dann versuchte der BMW-Fahrer noch, dem querstehenden Golf auszuweichen, krachte aber in das Fahrzeug.

Der BMW-Fahrer, seine 32 Jahre alte Ehefrau und sein sechsjähriger Sohn erlitten schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden in eine Würzburger Klinik gebracht. Die Slowenen blieben indes unverletzt – sie hatten ihr Fahrzeug, das völlig zerstört wurde, zum Glück bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht.

Feuerwehrleute aus der Umgebung unterstützten die Beamten der Autobahnpolizei, die mit vier Streifenwagen vor Ort war, bei der Absicherung der Unfallstelle, kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und leuchteten die Fahrbahn aus. In mehreren Krankenwagen versorgte das medizinische Personal des Rettungsdienstes die Verletzten.

Während der Bergung der Fahrzeuge waren alle drei Fahrstreifen gesperrt; der Verkehr wurde auf dem Seitenstreifen vorbei geleitet. Bis in die frühen Morgenstunden kam es deshalb zu Behinderungen in Richtung Frankfurt, heißt es im Polizeibericht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro.