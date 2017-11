Vier Motivwagen für vier Tage Kerm

„Schaltet eure Geräte am Ohr ein, dann könnt ihr mich hören“, forderte Matthias Reuther am Sonntagnachmittag in Brünnau die Schaulustigen auf. Der gut gelaunte Kirchweihprediger der Brünnauer Kerm nahm bei seinem humorvollen Jahresrückblick kein Blatt vor den Mund. Er stellte vor allem die Peinlichkeiten der Bürger in den Mittelpunkt seiner verbalen Attacken. Sein Referat reichte vom bedauerlichen Spargel-Aus bis zum historischen Gewinn des Stadtpokals durch die Kicker des SC Brünnau, übrigens nach zehn Jahren erstmals wieder. Zuvor hatte die Dorfjugend mit über 25 Mädchen und Burschen zum traditionellen Kirchweihumzug eingeladen. Mit vier Motivwägen schlängelte sich der Gaudiwurm durch die Altstadt, um schließlich im Landgasthof „Zur Krone“ den Applaus der Gäste und die verdienten Maß Bier entgegen zu nehmen. Dem Wagen mit den Sängern Nico Jung, Noah Hein und Max Geisel folgten der Kunstdünger-Traktor samt Straßenkehrteam, die letzte Brünnauer Spargel-Fuhre und der Tross der begnadeten Fußballer mit den Stadtpokalen von 2017 und 2007. Angeführt von der Blaskapelle Rauhe Ebrach. Vier Tage lang feierten die Brünnauer ihre Kirchweih. Foto: Peter Pfannes