(-tl) Am Wochenende wurde in der Panzerstraße in Kitzingen ein Mercedes-Sprinter gestohlen. Das Fahrzeug wurde in der Freitagnacht

auf einem Parkplatz abgestellt. Am Montagmorgen konnte der Besitzer das Fahrzeug nicht mehr vorfinden. Der geschlossene weiße Kastenwagen, so der Polizeibericht, ist vier Jahre alt und dürfte noch etwa 20 000 Euro wert sein.