Vier Feuerwehrleute seit 40 Jahren aktiv

40 Jahre sind Kommandant Siegfried Sußner, Reinhold Walter, Dieter Dorsch und Robert Ehemann in der Feuerwehr Iffigheim aktiv. Sie bekamen für dieses langjährige Engagement für die Allgemeinheit bei der Jahresversammlung aus den Händen von Landrätin Tamara Bischof und Kreisbrandrat Roland Eckert das Feuerwehrehrenzeichen in Gold.

Siegfried Sußner trat 1976 in die damals neu gegründete Jugendfeuerwehr ein und war schon 1980 Jugendwart. Ein Amt, das er anschließend 20 Jahre lang bei der Iffigheimer Wehr und im Landkreis ausübte. 1996 wurde er stellvertretender Kommandant, seit 2000 ist er Kommandant der Wehr, wo er sich seit 2015 auch wieder um die Ausbildung kümmert.

Reinhold Walter ist seit 1980 Maschinist und seit 1984 Gruppenführer. Von 1984 bis 1996 war er zweiter Kommandant. Bei der Leistungsprüfung Gruppe im Löscheinsatz hat er die höchste Stufe erreicht. Als Landwirt ist Walter vor Ort und immer zur Stelle und somit „unverzichtbar für die Feuerwehr Iffigheim“, wie es in der Laudatio hieß.

Seit 1991 ist Dieter Dorsch Gerätewart und seit 1992 Gruppenführer. Auch er hat die Leistungsprüfung Gruppe im Löscheinsatz in der höchsten Stufe abgelegt. Er ist ebenfalls immer zur Stelle und durch seine Schichtarbeit auch unter Tage verfügbar.

Nachgereicht bekommt Robert Ehemann die Auszeichnung. 1976 war er der Feuerwehr Lipprichhausen (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) beigetreten und gehört seit 1994 der Iffigheimer Wehr an.

Die vier verdienten Feuerwehrleute seien ein Ansporn für die Jugend, denn 40 Jahre freiwilliger Dienst sei etwas Besonderes, meinte Bürgermeister Heinz Dorsch, der den Feuerwehrmännern im Namen der Gemeinde ein Geschenk überreichte. Für den Feuerwehrverein ehrte Vorsitzender Thomas Dreßel die vier.

Landrätin Tamara Bischof weiß um die Zeit, die Feuerwehrleute für ihren Dienst opferten. Die Geehrten dürfen als kleine Entschädigung eine Woche im Feuerwehrerholungszentrum verbringen. In Seinsheim ist es als Zeichen der Wertschätzung üblich, dass die Gemeinde die Kosten für den Ehepartner übernimmt. Bischof ermunterte gerade die Jugend zum Mitmachen, sei dies doch für Bewerbungen nicht unbedeutend. Die Jugendarbeit würdigte auch Kreisbrandrat Roland Eckert, bevor er den weiteren Zeitablauf zum Digitalfunk erläuterte.

22 Aktive, darunter eine Frau und sieben Jugendliche gehören der Feuerwehr Iffigheim an. Kommandant Siegfried Sußner bezeichnete die Mannschaftsstärke als zufriedenstellend, wenngleich die Personalentwicklung rückläufig sei. Darum hofft er auf den Nachwuchs, wohl wissend, dass viele aus beruflichen Gründen den Ort verlassen.

Das abgelaufene Jahr war laut Sußner für die Wehr ein relativ ruhiges. Alarmiert wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Obernbreit, für eine Suche nach einer vermissten Person und zu einer technischen Hilfeleistung, als Schotter auf der Straße lag.

Bewährt hat sich nach Sußners Worten, dass die Aufteilung in zwei Gruppen für Übungen aufgegeben wurde. So seien die Beteiligung und die Übungsqualität besser. Er bedauerte, dass die wegen eines Brandes in Willanzheim ausgefallene Übung der Ortsteilwehren von der Tiefenstockheimer Wehr nicht neu angesetzt worden ist.