Viele Zuschüsse für die Fastnachtsakademie

Gleich zwei Mal stand das Kulturzentrum Deutsche Fastnachtsakademie im Mittelpunkt des Interesses am Tag der Franken am Sonntag in Kitzingen: Am Vormittag traf sich die illustre Elite, angeführt von Innenminister Joachim Herrmann und Landtagspräsidentin Barbara Stamm zum Spatenstich. Am Nachmittag dann die B-Promis mit Regierungspräsident Paul Beinhofer und Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel zum Festakt.

4,2 Millionen Euro für die Akademie

Viel Geld fließt in den nächsten Jahren nach Kitzingen zum Bau des Kulturzentrums Deutsche Fastnachtsakademie. 4,2 Millionen Euro sind es, die da verbaut werden. Für Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller ein Leuchtturmprojekt, „ein ganz großer Schritt für die Innenstadtentwicklung“.

Die hohe Investition kann vom Bauherrn Fastnachtsverband Franken natürlich nicht alleine gestemmt werden, deshalb fließen Zuschüsse: Insgesamt werden es 2,8 Millionen Euro aus unterschiedlichen Töpfen sein.

Das reicht von der Städtebauförderung, bei der die Stadt Kitzingen, der Freistaat und Bund zusammen legen, über den Landkreis, die Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken bis zur EU-Förderung LEADER, bei der sich 18 der 22 unterfränkischen lokalen Aktionsgruppen beteiligen.

Viel Einsatz von Schlereth

Um die Fördertöpfe anzuzapfen, braucht es viel Elan, Ehrgeiz, Überzeugungskraft und Durchsetzungswillen. All diese Eigenschaften und sicher noch einige mehr, gestehen alle Redner am Nachmittag einer Person zu: dem Präsidenten des fränkischen Fastnachtsverbands Bernhard Schlereth, der unermüdlich tätig war, die Gelder einzusammeln.

Lagerräume, Seminarräume und barrierefreier Museumseingang

Was passiert nun auf der Baustelle? Darüber informierte Architekt Karl-Heinz Schmidt: Auf einer Grundfläche von rund 550 Quadratmetern entstehen in drei Bauabschnitten 6100 Kubikmeter umbauter Raum mit einer Nutzfläche von rund 1500 Quadratmetern auf vier Ebenen.

Im Keller Lagerräume und Haustechnik; im Erdgeschoss der Eingangsbereich, der auch als barrierefreier Eingang zum daneben gelegenen Fastnachtsmuseum dient und ein großer Saal; im Obergeschoss eine Galerie über dem Saal, die auch als Seminarraum dienen kann, dazu ein weiterer Seminarraum und Verwaltungsräume; im Dachgeschoss ein multifunktionaler Übungsraum und eine Bibliothek. Für reine Baukosten sind 3,2 Millionen Euro vorgesehen, für die Ausstattung eine weitere Million. Richtfest ist für Ende 2017, die Einweihung für Ende 2018 geplant.

Überregionales Vorzeigeprojekt

Für den Regierungspräsidenten Paul Beinhofer entsteht so in Kitzingen ein „weiteres Vorzeigeobjekt von überregionaler Bedeutung, das ein Alleinstellungsmerkmal deutschlandweit“ sein wird. Und das neue Haus wird dank der jungen Akademiebesucher auch Leben ins Fastnachtsmuseum bringen. Denn was passiere häufig mit den vielen Museen, die mit viel Engagement eröffnet werden? Im ersten Jahr ist der Besuch gut. Im zweiten Jahr werde es schon weniger. Und dann? Dann brauche es viel Engagement, um das Museum am Leben zu halten.

Und was passiert in der Akademie? „Die Bürokratie für die Fastnachts-Vereine ist nicht einfacher geworden“, sagte Schlereth. Hier soll in der Akademie konkret geholfen, „Vorstände sattelfest gemacht werden“. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Jugendarbeit sein.

Historische Bräuche vermitteln

Dem Nachwuchs soll das geschichtliche Verständnis der Fastnacht vermittelt werden. Immer mehr Menschen interessierten sich für historische Bräuche und hier ist die Fastnacht voll davon. Und es gelte auch, die Jugend zu lehren, mit der Öffentlichkeit umzugehen – etwa bei Büttenreden oder vor der Kamera.

Am Ende des Festakts: die „Zeremonie“. Elf Fäden hielten eine Kiste mit aktuellen Tageszeitungen und Bauplänen über der Baugrube. Elf Scheren durchschnitten die Fäden und ließen die Kiste in die Grube fallen.