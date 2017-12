Viel Licht, Luft und 58 entspannte Kühe

Die 58 Kühe im Laufstall von Manuela und Gerhard Brandmann am Rand von Biebelried haben ein entspanntes Rinderleben: viel Platz, eine Selbstbedienungs-Massagebürste und ein Melkroboter, vor dem die Kühe auf den Einsatz warten. „Wir gehen ordentlich mit unseren Tieren um“, sagt Alois Kraus, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) beim Stallgespräch am Dienstag. Dessen Grund ist die „Wir haben es satt“-Demo – am 16. Januar – in Berlin gegen die Agrarindustrie.

Die Aktion diverser Verbraucher- und Tierschutzorganisationen vermittelt nach Kraus' Meinung schon im Vorfeld ein falsches Bild von der Landwirtschaft. So heißt es beispielsweise im Newsletter des Umweltinstituts München: „Wir haben es satt, dass Tiere wie Maschinen behandelt, in Reih' und Glied eingesperrt, mit Medikamenten vollgepumpt, möglichst billig gefüttert, im Akkord geschlachtet und für ein paar Cent auf dem Weltmarkt verkauft werden.“

Ein anderer Blickwinkel offenbart sich im vor einem Jahr gebauten Laufstall der Brandmanns. Da steckt zwar neben gut tausend Quadratmetern Platz für die Milchkühe und ihren Auslauf auch jede Menge Technik drin. Vor allem ein Melkroboter, der offensichtlich so beliebt ist, dass das „Wartezimmer“ vor dem Automaten proppenvoll ist.

„Nicht mal das Trinkwasser wird so gut überwacht, wie die Milch.“ Alois Kraus BBV-Kreisobmann

Kein Wunder: Der Roboter lockt mit Kraftfutter ins Melkgatter, wo ein Computer die jeweilige Kuh erkennt und dann das Melken – alle sieben Stunden – erledigt. Das Gerät kann aber noch ein bisschen mehr als Milch abpumpen. Der Computer überwache auch die Milchqualität, erklärt Gerhard Brandmann. Und wenn eine Kuh mal eine Entzündung am Euter hat, gibt der Rechner die Info an den Landwirt weiter.

Die moderne Technik in vielen Laufställen hat laut BBV-Obmann Kraus nichts mit dem Zerrbild von einer Agrarindustrie zu tun. Ob Melk- oder Futterroboter, Kameraüberwachung oder beheizte Tränken – das alles diene auch der Hilfe der Menschen in den bäuerlichen Betrieben. Viele könnten nur mit dem Einsatz der Technik die Milchviehhaltung wirtschaftlich betreiben.

Trotzdem: Wenn die Technik im Stall Einzug hält, „ist es einfacher, aber kein Selbstläufer“, sagt Bauer Brandmann: „Wenn eine Kuh kalbt, musst du sofort schauen.“ Und dass kein Landwirt seine Tiere „wie Maschinen behandelt“ – so das Umweltinstitut – und den Stallrobotern überlässt, ist für BBV-Kreisgeschäftsführer Rudolf Bender eindeutig: „Vom Wohnzimmer aus ist kein Stall zu betreiben.“

Dass der moderne Bauer, anders als von kritischen Umweltschützern kritisiert, kein Tierquäler ist, macht BBV-Obmann Kraus deutlich. Die dunklen, engen Ställe von früher würden auch im Kreis Kitzingen von den modernen Laufställen verdrängt: Jeder neue Stall habe mehr Licht, mehr Luft und mehr Auslauf für die Tiere.

Rund 60 Prozent der rund 5900 Milchkühe im Landkreis Kitzingen würden in Laufställen gehalten, so Gerd Düll, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen. Die größten Höfe hätten gerade mal 150 Milchkühe – von Agrarindustrie also keine Spur. Der Durchschnittsbetrieb habe 60 bis 120 Tiere. Bei einer Vergrößerung stoße der Landwirt – bei einem Zehnstundentag – schnell an Grenzen.

Mit im Paket des modernen Bauerns ist aus Dülls Sicht das Tierwohl. Beispiel ist die Massage-Einrichtung, die nicht nur in Brandmanns Stall für entspannte Kühe sorgt: „Die Bürste war das erste Teil, das sie genutzt haben“, sagt der Landwirt. Und sein Außenklimastall komme den natürlichen Bedürfnissen der Tiere entgegen: „Kühe haben mehr Stress mit zuviel Wärme.“

„Mit Medikamenten vollgepumpt“ – auch diesen Vorwurf weisen die Vertreter der Landwirtschaft beim Stallgespräch zurück. So hatte die Umweltorganisation Germanwatch jüngst erklärt, 80 Prozent aller Milchkühe erhielten Antibiotika. Hier würden lediglich „Emotionen hochgekocht“, betonte Kraus.

Dass Antibiotika nur in der Ausnahme eingesetzt würde, sagt auch Brandmann. Schließlich bedeute der Einsatz des Medikaments, dass die Milch dann nicht mehr in den Verkehr kommen dürfe. Die Milch werde deshalb am Hof getestet, eine weitere Probe entnehme die jeweilige Molkerei. „Nicht mal das Trinkwasser wird so gut überwacht, wie die Milch“, unterstreicht Kraus.

Der zieht eine Bilanz des Stallgesprächs: „Wir gehen mit den Wünschen unserer Verbraucher verantwortungsvoll um.“ Der Tierschutz genieße auch einen – nach Maßgabe der Wissenschaft – hohen Stellenwert in den Ställen der Region, aber: „Wir können nicht die Wünsche jedes einzelnen Tierschützers erfüllen.“

Letzteren würde aus seiner Sicht mal ein Blick in die Höfe helfen – beispielsweise ein Besuch bei den 58 Kühen der Brandmanns, wenn sie sich gerade um die Massagebürste oder den Melkroboter drängeln.