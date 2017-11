Vertrauen für den Vorstand

Die Mitglieder der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Neuses am Berg (SRK) legen weiterhin Vertrauen in ihren bisherigen Vorstand. Am Samstag kamen sie zu Neuwahlen und Ehrungen im Vereinslokal Häckerstube Düll zusammen.

Wie bisher wird die SRK vom Vorsitzenden Wilhelm Köhler und seinem Stellvertreter Thomas Henneberger geführt. Kassenwart ist Maria Köhler, die Schreibarbeiten erledigt Volker Drescher. Als Revisoren wurden Robert Prappacher und Günther Müller bestätigt, Delegierte für die Kreisversammlung sind Thomas Henneberger und Wilhelm Köhler.

Die Ehrungen übernahm der erste stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Würzburg/Kitzingen im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw), Daniel Eigner. Er überreichte Ehrennadeln und Urkunden für 25 Jahre Zugehörigkeit zum VdRBw an Volker Drescher, Karsten Keil, Günther Müller, Günter Öchsner, Ernst Prappacher, Robert Prappacher, Gerhard Senft und Christian Treptow.

Weitere Ehrungen gab es für Mitglieder, die dem Bayerischen Soldatenbund (BSB) angehören. Die Urkunden und Ehrennadeln überreichte Wilhelm Köhler für 25 Jahre an Karsten Keil, für 20 Jahre an Thomas Greiner, Gerald Müller und Bernd Paul sowie für zehn Jahre an Tobias Müller und Bernd Greiner.

Seinem Rechenschaftsbericht stellte Köhler Wünsche für seinen Stellvertreter Thomas Henneberger voran, der sich derzeit mit der Bundeswehr im Auslandseinsatz in Mali befindet. Im Wesentlichen brachten sich die Reservisten beim Glatzenweinfest in Neuses am Berg ein. Köhler wünschte sich mehr Angebote für Veranstaltungen der Soldaten- und Reservistenverbände als im Vorjahr.

Außerdem waren Mitglieder der Kameradschaft mit einer Fahnenabordnung beim Festakt zum 140-jährigen Bestehen der Kameradschaft Kleinlangheim dabei, ebenso beim 135-jährigen Gründungsfest der Kameradschaft Euerfeld.

Der Tagesausflug führte ins Muna-Museum in Marktbergel. Für die Öffentlichkeitsarbeit waren die Reservisten zu Beginn des Jahres zum Heckenschnitt in der Flur unterwegs. Das KK-Schießen fand in Wiesenbronn statt, die Kameradschaft stellte nach mehrjähriger Pause wieder zwei Mannschaften, die auf Kreisebene den vierten und fünften Platz belegten. Bei der Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde mit 548 Euro das Ergebnis aus dem vergangenen Jahr nahezu punktgenau wieder erreicht. Vorgesehen ist die traditionelle Teilnahme am Luftgewehrschießen und am Tag der Reservisten mit der Soldatenkameradschaft in Kleinlangheim in Verbindung mit einer Ortsführung. Ob die Hindernisbahn in Veitshöchheim oder der Konstanzparkour in Hammelburg besucht werden kann, ist noch nicht geklärt.