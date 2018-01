Verprügelte Frau: Ihr Helfer wird zum Opfer

Auf offener Straße soll am vergangenen Donnerstag ein 19-Jähriger in Kitzingen seine Ex-Lebensgefährtin verprügelt haben. So meldete es die Polizei. Als „wie aus einem schlechten Krimi“ bezeichnet Justin M. den Vorfall, in den auch er verwickelt war. Denn er griff ein und versuchte, der Frau zu helfen – als einziger.

Mir war klar: Ich muss eingreifen

Am späten Abend, kurz vor Mitternacht, war M. mit seinem Auto in Kitzingen auf dem Weg zur Arbeit. Als er an einer Ampel anhielt, habe er gesehen, wie am Straßenrand ein Mann mit der Faust auf eine Frau einschlug . „Da war mir klar: Ich muss eingreifen“, sagt der 21-Jährige.

Also schaltete er die Warnblinkanlage an, hielt am Straßenrand und stieg aus. „Der Typ kam direkt auf mich zu, zog den Gürtel aus seiner Hose und begann, damit auf mich einzuschlagen“, berichtet er weiter. Er habe es noch geschafft, seine Jacke auszuziehen und die Gürtelschläge mit dieser abzuwehren.

Schüsse aus der Schreckschusspistole

Dann habe er einen Schuss gehört und drei weitere Männer, vermutlich Freunde des Täters, hätten sich in das Geschehen eingemischt. Im Handgemenge mit einem der Neuankömmlinge sei M. zu Boden gefallen. Dort hätte ihn einer der drei festgehalten, ein zweiter habe auf ihn eingeschlagen. Der dritte habe immer wieder Schüsse abgefeuert – wie M. heute weiß, aus einer Schreckschusspistole.

Das alles passierte auf der B 8, die an dieser Stelle als Repperndorfer Straße durch Kitzingen führt. Selbst kurz vor Mitternacht seien dort noch einige Fahrzeuge unterwegs gewesen, sagt M. Doch nur er habe angehalten und sei eingeschritten. „Da habe ich mich gefragt: Wo sind wir denn?“

Schürfwunden und Schaden am Auto

Von seinem mutigen Einschreiten hat M. einige Schürfwunden davongetragen. Und einen erheblichen Schaden, denn während er von den drei Freunden des ursprünglichen Täters verprügelt worden sei, habe sich dieser am Wagen M.s zu schaffen gemacht. Mit seinem Gürtel habe er auf das Fahrzeug eingeschlagen und so sogar die Scheibe der Fahrertür zertrümmert.

Nachdem M. sich von seinen Angreifern befreit und in einem naheliegenden Restaurant nach Hilfe gesucht habe, hätten sich die Täter und die Frau aus dem Staub gemacht. Der 19-jährige Schläger sogar mit M.s Auto. Als die Polizei zu Hilfe gerufene Polizei schließlich anrückte, machte diese sich sofort auf die Suche nach dem Schläger – fand ihn zunächst aber nicht.

„Als ich später zur Aussage bei der Polizei war, kam er dann vorbei und hat sich gestellt“, sagt M. „Trotzdem habe ich den ganzen Ärger.“ So zahle seine Versicherung den Schaden am Auto nicht. Und auch von einer Zivilklage gegen den Täter verspricht sich M. nicht viel. „Wenn da nichts zu holen ist, bleibe ich ja sowieso auf den Kosten sitzen.“

Helfen, aber nicht einmischen

Dennoch steht für ihn fest: Er würde wieder einschreiten, wenn auch nicht mehr auf diese Art und Weise. „Ich würde im Auto bleiben und die Polizei rufen“, sagt er. Denn die Einsatzkräfte hätten vor Ort wirklich gute Arbeit geleistet. Wenn er sich direkt an diese gewandt hätte, hätte er sich viel Ärger erspart.

Denn so mutig M.s Tat auch gewesen sein mag, hatte er doch Glück, dass ihm nicht mehr passiert ist. „Das hätte auch schlimmer ausgehen können“, sagt Polizeihauptkommissar Helmut Dürr aus der Kitzinger Wache.

Wer nicht hilft, macht sich strafbar

Eine grundsätzliche Handlungsempfehlung für solche Situationen könne die Polizei nicht herausgeben, so Dürr weiter. „Da muss man gut abwägen, ob man einschreitet oder nicht.“ Dennoch sei klar: „Man muss etwas tun, sonst ist es unterlassene Hilfeleistung und damit eine Straftat.“

Wegschauen sei stets der schlechteste Weg. „Man kann den Täter zum Beispiel aus einiger Entfernung anschreien, damit er von dem Opfer ablässt“, erklärt Düll. In jedem Fall solle man Hilfe holen und die Polizei verständigen. „Selbst in Gefahr bringen muss man sich aber nicht.“