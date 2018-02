Vereinsmesse: Noch Plätze frei

Die Idee von einer Vereinsmesse der Kitzinger SPD kommt an. Rund 40 Vereine wollen sich bisher an der Vereinsmesse am 19. Februar in der Florian-Geyer-Halle beteiligen. Und es sollen noch mehr werden.

Wie der SPD-Ortsvorsitzende Manfred Paul bestätigte, gehen trotz der inzwischen eigentlich abgelaufen Anmeldefrist noch Anmeldungen hierfür ein. Einige Vereine planen laut Paul Ausstellungen im Freien und spezielle Vorführungen, die aber noch abgeklärt werden müssten.

Manfred Paul ist mit der bisherigen Resonanz der über 200 in Kitzingen gemeldeten Vereine zufrieden, kann sich aber noch weitere Teilnehmer vorstellen. „Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere Verein doch noch zu einer Teilnahme entschließen könnte“, so Paul. Nur wer sich zeige, könne auch Interesse wecken.

Wie berichtet, will die SPD den rund 240 registrierten Vereinen in der Stadt als wichtigen Bestandteil des sozialen Lebens zu mehr Bekanntheit verhelfen. Das Mittel zum Zweck: Eine Vereinsmesse am 19. Februar 2017 in der Florian-Geyer-Halle.

Die SPD will vor allem auch den kleinen und eher unbekannten Vereinen Plattform bieten, auf der sie auf ihre Angebote hinweisen. Kleinere Aktionen und Präsentationen seien möglich.

Die Teilnahme ist für die Vereine kostenlos. Die SPD selbst werde nicht aktiv werben, sondern nur im Vorraum Kaffee und Kuchen anbieten.

Termin und Infos: Die Vereinsmesse findet am 19. Februar, von 13 bis 17 Uhr statt. Weitere Infos und Anmeldung online unter www.spd-stadt-kitzingen.de; E-Mail: manfred@endres-paul.de, brigitte@endres-paul.de, sandra.honigblume@hotmail.de