Veränderungen in katholischen Pfarreien werden konkreter

An diesen Wochenenden ist in vielen katholischen Kirchen Erstkommunion gefeiert worden. Für manche kleinere Ort wird es vielleicht die letzte derartige Feier in ihrer Kirche sein, denn ab September stehen vor allem im nordöstlichen Teil des Dekanats einschneidende strukturelle Veränderungen an.

Die bisherigen vier Pfarreiengemeinschaften Stadtschwarzach-Schwarzenau-Reupelsdorf, Kirchschönbach-Stadelschwarzach-Wiesentheid, Großlangheim-Rödelsee und Nordheim-Sommerach werden zukünftige die größere pastorale Einheit Kitzingen-Ost bilden.

Seelsorglich betreut wird das Gebiet von drei Priestern und sechs pastoralen Mitarbeitern: Dekan Peter Göttke (Wiesentheid) leitet die pastorale Einheit, Pater Philippus Eichenmüller und Pater Isaak Grünberger aus der Abtei Münsterschwarzach unterstützen ihn. Grünberger ist zugleich mit halber Stelle Seelsorger an der Klinik Kitzinger Land. Weiterhin sind die Diakone Uwe Rebitzer (Wiesentheid) und Karl Leierseder (Kirchschönbach), Pastoralreferent Hermann Menth (Großlangheim), die Gemeindereferentinnen Anette Günther und Petra Flachenecker (Schwarzach), sowie Schwester Margit Herold (Oberzell) mit im Team der Seelsorger. Die örtlichen Pfarrbüros sollen bestehen bleiben. Ab 1. Juli 2017 wird eine zusätzliche überörtliche Verwaltungsangestellte vor allem die Kirchenverwaltungen und die Pfarrer entlasten.

Entwicklung war absehbar

Dekan Göttke informierte die Gemeindemitglieder in den vergangenen Wochen in verschiedenen Versammlungen über den Stand der Planungen. Die neue pastorale Einheit Kitzingen-Ost kam jedoch nicht völlig überraschend: Schon 2015 fand sich für Großlangheim-Rödelsee kein Pfarrer mehr und die beiden Pfarreien wurden von Göttke aus Wiesentheid mitbetreut. Auch Pater Matthäus Sandrock (Schwarzach) wird keinen Nachfolger mehr bekommen, wenn er im Juli in den Ruhestand tritt. Daher sei es nur logisch gewesen, mit dem verbliebenen Personal eine größere Einheit zu schmieden, die langfristig sogar noch um die Mainschleife (Escherndorf, Volkach, Obervolkach) erweitert werden wird. Deshalb sind auch Pfarrer Johannes Hofmann und Josef Gerspitzer als pastoraler Mitarbeiter bereits jetzt in die Beratungen mit einbezogen.

Etliche Gespräche wurden mit Generalvikar Thomas Keßler, Abt Michael Reepen, dem Diözesanrat und den Pfarrgemeinderäten geführt. Mittlerweile hat sich eine erste Struktur gebildet: seit 2017 gibt es ein Kernteam, das aus Dekan Göttke, Pastoralreferent Menth, Gemeindereferentin Günther und Pfarrer Hofmann besteht. Es steuert die Prozesse und wird von der Gemeindeberatung der Diözese begleitet. Außerdem gibt es das große Team, das aus allen Hauptamtlichen und je einem gewählten Mitglied pro Pfarrgemeinderat besteht. Hier werden Ideen entwickelt und Entscheidungen getroffen.

Einheitliche Gottesdienstzeiten

So sollen künftig die Gottesdienstzeiten gleich sein: Die Vorabendmesse am Samstag ist für 18.30 Uhr geplant, die Sonntagsgottesdienste für 9 und 10.30 Uhr. Nachdem am Wochenende im Gebiet insgesamt acht Eucharistiefeiern möglich sind, werden diese nach einem festen Schlüssel verteilt: eine in Nordheim-Sommerach, zwei in Großlangheim-Rödelsee und abwechselnd zwei bzw. drei in Stadtschwarzach-Schwarzenau-Reupelsdorf und Kirchschönbach-Stadelschwarzach-Wiesentheid. Außerdem soll es weiterhin zusätzlich Wortgottesdienste am Wochenende geben.

Die Kommunionvorbereitung wird – wie dieses Jahr bereits erprobt – gemeinsam stattfinden. Weiße Sonntage wird es an mehreren Orten geben, allerdings nicht mehr in jeder Kirche. Die Vorbereitung auf die Firmung beginnt künftig in der 7. Klasse, die Firmung selbst findet in der 9. Klasse statt. Die Taufen werden die beiden Diakone übernehmen.

Geistliche Zentren als Partner

„Nur im Miteinander gelingt das Gestalten. Schauen wir auf unsere Stärken und Chancen!“, machte Dekan Göttke den Katholiken Mut. „Es wird sicher auch Fehler geben, doch daraus können wir nur lernen und es besser machen.“ Besonders möchte er künftig auch die beiden geistlichen Zentren in der künftigen pastoralen Einheit als spirituelle Partner nutzen: Die Abtei Münsterschwarzach und die Communität auf dem Schwanberg.

Das Motto des Umgestaltungsprozesses lautet „Was uns nicht weiterführt, führen wir nicht weiter!“, so Göttke. Den richtigen Weg könne man aber nur gemeinsam finden. Daher laden die Verantwortlichen schon heute zu einer Zukunftswerkstatt am 1. Juli 2017 ab 14 Uhr in die Arche nach Stadtschwarzach ein. Wer seine Ideen, Wünsche und einbringen wolle, sei herzlich eingeladen, gemeinsam Kirche in Kitzingen-Ost mitzugestalten.