Veränderte Normen verzögern Lärmschutz an der Bahnstrecke

Seit vielen Jahren klagen die Anwohner bei Marktbreit und Obernbreit über die hohe Lärmbelastung durch die naheliegende Bahnstrecke. „Es muss erreicht werden, dass bei Marktbreit und Obernbreit zeitnahe ein Lärmschutz nach den neuesten Normen errichtet wird“, zitiert eine Pressemitteilung den Landtagsabgeordneten Otto Hünnerkopf. Er teilt mit, dass die ersten Planungen der Deutschen Bahn zum Lärmschutz in den letzten Jahre von einer gesetzlichen Verschärfung der Schutznormen eingeholt wurden. Eine Neuplanung und ein neues Auslegungsverfahren wurden nötig.



Die längeren Schutzwände werden künftig die Lärmbelastung stärker vermindern als die ursprünglich geplanten Wände. Somit wird die Umsetzung des gewünschten Lärmschutzes bei Marktbreit und Obernbreit zwar etwas länger dauern. Die sollte nach bisheriger Planung eigentlich zum Jahresende in die Gänge kommen. „Erfreulich ist jedoch, dass die Maßnahme die Anwohner noch mehr entlasten wird“, so der Abgeordnete.