VdK-Führung vor Umbruch

„Leider stehen uns der bisherige Vorsitzende Joseph Schmer und seine Stellvertreterin Rita Stadtelmeyer nicht mehr zur Verfügung, so dass Sie heute mit mir Vorlieb nehmen müssen“. Mit diesen Worten begrüßte Klaus Scheller, Schriftführer des VdK-Ortsverbands Iphofen, 75 Mitglieder zur vorweihnachtlichen Feier im Stadtteil Nenzenheim.

Auch Beisitzer gehen

Joseph Schmer und Rita Stadtelmeyer hatten ihre Rücktritte erklärt und Klaus Scheller sprach ihnen sein Dankeschön dafür aus, dass sie in den den Ortsverband Iphofen entscheidend mitgeprägt haben. Scheller würdigte auch die Arbeit der ausscheidenden Beisitzern Christa Demmel, Friedrich Schneider und Ernst Lenzer. Wie der Schriftführer ankündigte, soll Anfang 2017 ein neuer Vorsitzender und Kassier gewählt werden.

Stellvertreter gesucht

„Was uns noch fehlt ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin des Vorsitzenden“, meinte Scheller und warb um Bewerber. „Der VdK ist auch hier vor Ort in Iphofen und der Umgebung für viele unersetzlich“, sagte Scheller. Wie er weiter sagte, seien die Verantwortlichen im VdK in tiefer Sorge über die sozialpolitischen Entwicklungen in unserem Land. Die soziale Spaltung unseres Landes schreite unaufhörlich voran. Der VdK werde immer wichtiger.

Miteinander und Füreinander

Der Ortsverband Iphofen hat 545 Mitglieder und ist der drittgrößte im Landkreis. Mit dem Grundsatz „Miteinander und Füreinander“ biete der Sozialverband den Menschen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einzubringen.

Nenzenheims evangelischer Pfarrer Matthias Subatzus und Iphofens Bürgermeister Josef Mend sprachen den VdK-Verantwortlichen Respekt für ihr soziales Engagement aus. Die Adventsfeier fand erstmals in Nenzenheim statt, wo der Feuerwehr mit dem Vorsitzenden Stefan Löslein die Bewirtung übernommen hatte. Kreisgeschäftsführer Klaus-Peter Mai würdigte das ehrenamtliche Engagement an der Basis und die jahrzehntelange Verbandstreue von insgesamt 32 Jubilaren mit Ehrennadeln und Urkunden.

Die Geehrten

30 Jahre: Renate Volkamer, Josef Ott, Walter Schuhmann, Ursula Kokoschinski, Ernst Wägelein und Albrecht Seemann; 25 Jahre: Irmgard Rauh, Barbara Stöcklein, Babette Kögler, Christian Albert, Martha Hirsch und Friedrich Schneider; zehn Jahre: Hannelore Engelmann, Christa Heckner, Reinhold Müller, Thomas Seufert, Justine Jost-Brünner, Peter Günter, Peter Huhn, Karl-Heinz Müller, Edeltraud Holzheimer-Haji, Thomas Zink, Gisela Albert, Helene Eger, Felix Grötsch, Roland Keil, Mathilde Pfeiffer, Babara Ruckert, Peter Ruckert, Barbara Volz, Ulrike Schiffmeyer und Helmut Strik.