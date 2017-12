Unterfranken: Vorfahrt missachtet - Unfallverursacher schwer verletzt

Am Samstagmorgen kam laut Polizei es in den Weinbergen bei Iphofen im Landkreis Kitzingen an einer Kreuzung zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei übersah gegen 9.30 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten Wagen eines 59-jährigen Mannes.Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.