Unterfranken: Schwerer Unfall auf der A7 - Reifen platzt bei 200 km/h

Eine 44-jährige Autofahrerin krachte laut Polizeibericht am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A7 bei der Anschlussstelle Kitzingen/Marktbreit gegen eine Leitplanke.Die Frau fuhr mit ihrem Ehemann mit 200 km/h auf der A7 Richtung Ulm, als der linke Reifen an der Hinterachse ihres Autos platzte. Der Wagen prallte erst mit dem Heck gegen die Außenleitplanke, drehte sich, krachte anschließend noch mit der Front dagegen und blieb 400 Meter weiter auf dem rechten Fahrstreifen stehen.Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Der Beifahrer hatte mehr Glück. Er wurde nur leicht verletzt.Es wurden keine weiteren Autos in den Unfall verwickelt. Die A7 Richtung Ulm wurde für die Landung des Hubschraubers gesperrt. Danach leiteten die Beamten den Verkehr auf der linken Fahrzeugbahn an der Unfallstelle vorbei. Dadurch bildete sich ein langer Stau.Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.