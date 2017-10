Unterfranken: Auto kracht in Baustelle auf A3 - ein Mann schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer auf der A 3 bei Geiselwind in eine Baustelle gekracht und schwer verletzt worden. Mehrere hundert Meter mobile Mittelleitplanken, so genannte Miniguards, wurden dabei verschoben. Bis zum späten Vormittag kam es zu Behinderungen in beiden Richtungen. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 19.000 Euro.Gegen 03:35 Uhr bemerkte ein 41-jähriger Mann etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Geiselwind den Beginn der Baustelle in Richtung Frankfurt zu spät. Anstatt dem geänderten Verlauf des Fahrstreifens nach links zu folgen, fuhr er geradeaus weiter und krachte mit seinem Nissan gegen die Betonleitwand. Der Wagen wurde nach links abgewiesen, prallte in die Miniguards und drückte sie auf einer Länge von 250 Metern nach links. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.Auf der Gegenfahrbahn kollidierte ein Reisebus leicht mit den verschobenen Leitplanken. Er konnte seine Fahrt später selbstständig fortsetzen.Während der Bergung des Pkw und der Instandsetzung der Fahrbahntrennung, die mehrere Stunden dauerte, waren jeweils die Überholstreifen beider Fahrtrichtungen gesperrt. Die Autobahnmeisterei Geiselwind sorgte für die entsprechende Absicherung.