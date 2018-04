Ungewöhnlicher Weg: Reformation im Fluss

Die Dekanate Kitzingen, Castell und Markt Einersheim betreten gemeinsam einen ungewöhnlichen Weg: den Wasserweg.

Am 6. und 7. Mai finden unter dem Motto Reformation im Fluss sieben Veranstaltungen auf dem Personenschiff MS Franconia statt. Der Anlass sind 500 Jahre Reformation.

Am Samstag, 6. Mai, legt das Schiff in Volkach ab. Zum Frauenfrühstück wird auch Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler an Bord sein. Nach rund dreieinhalb Stunden kehrt das Schiff nach Volkach zurück. Sechs weitere Fahrten folgen: Zwei für Familien und Konfirmanden, aber auch vier Veranstaltungen für alle Interessierten. Neben der Verpflegung gehört meist Unterhaltung zum Programm der Veranstaltungen: Samstagabend ist das Fränkische Kirchenkabarett (FKK) die Hauptattraktion, die Kaffeefahrt am Sonntag begleitet die Jazzband swingin' five.

Die Chörefahrt am Sonntagabend steht im Zeichen der Musik: Drei Gospelchöre und die Posaunenchöre aus Castell und Markt Einersheim treten auf. Wichtig: Die Chörefahrt beginnt in Kitzingen, endet aber in Marktbreit. Für die Rückfahrt werden Busse organisiert.

Die Termine: Samstag, 6. Mai: 9 bis 13 Uhr Frauenfrühstück, Abfahrt und Ankunft in Volkach, Kosten: zwölf Euro inklusive Frühstück; 14 bis 16 Uhr Familientag, ab/an Volkach, sechs Euro mit Kuchen und Getränk. 17 bis 20 Uhr Konfirmandentreff, von Volkach nach Kitzingen. 21 Uhr Kirchenkabarett FKK, ab/an Kitzingen, zehn Euro.

Sonntag, 7. Mai: 10 bis 13 Uhr Gottesdienst, ab/an Kitzingen; zwölf Euro mit dem Mittagessen, fünf Euro nur Mitfahrt. 14.30 bis 17 Uhr Kaffeefahrt, ab/an Kitzingen; acht Euro mit Kaffee und Kuchen, drei Euro nur Mitfahrt. 18 bis 20 Uhr Chörefahrt, von Kitzingen nach Marktbreit, zehn Euro mit Vesper; vier Euro nur Mitfahrt.

Tickets im ev. Pfarramt in Kitzingen.