Unfallfahrer nach Überholvorgang geflüchtet

Auf der Strecke zwischen Volkach und Gaibach überholte am Sonntagnachmittag ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem weißen Fahrzeug den schwarzen VW Touran eines 75-Jährigen. Beim Einscheren kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Obervolkach fort. Bei dem flüchtigen Wagen, der rechts hinten beschädigt sein müsste, soll es sich um einen weißen Mercedes oder VW mit dem Teilkennzeichen …-MG 1291 gehandelt haben. Der Schaden am Touran beträgt Polizeiangaben zufolge 1500 Euro.