Unfall auf der A3: Betrunkener Autofahrer schläft im eigenen Kofferraum ein

Ein betrunkener Autofahrer ist am Neujahrsmorgen nach einem Unfall auf der A3 von Beamten der Autobahnpolizei schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen worden. Bei dem Unfall war zum Glück niemand verletzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war kurz nach 06:00 Uhr ein 19-jähriger Mann aus Mittelfranken mit seinem Ford in Richtung Frankfurt unterwegs. Am Ende der Baustelle bei Geiselwind fuhr er ohne fremde Beteiligung links in den abgesperrten Bereich. Dabei wurden 8 Warnbaken beschädigt. Zwei Pylonen flogen auf die Gegenfahrbahn. Ohne Schaden anzurichten blieben sie dort liegen. Der Pkw geriet nach rechts und stieß gegen die Außenleitplanke, wo er zum Stillstand kam. Der junge Mann stieg aus, legte sich in den Kofferraum und schlief offenbar sofort ein.Beim ersten Kontakt mit dem Fahrer bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch und weckten den Mann auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Eine Blutentnahme folgte. Der Wagen wurde abgeschleppt.Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum eingeleitet.