Unfälle und mehr

Bolzen bricht: Führerloser Anhänger rollt in Traktor

Gegen 17.45 Uhr kamen sich am Samstag zwei Traktoren in der Schützenstraße in Iphofen entgegen, als bei dem ortseinwärts fahrenden Traktor der Bolzen brach, mit dem die Anhängerdeichsel befestigt war. Der steuerlose Anhänger rollte quer auf die Gegenfahrbahn und rutschte ungebremst gegen die linke Seite des entgegenkommenden Traktors. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Iphofen regelte den Verkehr. Der Schaden beträgt 4500 Euro.

Starker Regen: Ford-Fahrerin kommt auf Gegenfahrbahn

Am Samstag gegen 21.45 Uhr fuhr eine Ford-Fahrerin von Mainstockheim nach Dettelbach als ihr ein 25-jähriger BMW-Fahrer entgegen kam. Bei starkem Regen und Dunkelheit fühlte sich die 50-Jährige geblendet, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem BMW zusammen. Dabei wurde sie leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 4000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Lattenzaun beschädigt

Zwischen Freitag und Samstag wurde in der Hohenfelder Kraußstraße ein Holzlattenzaun beschädigt. Der Zaun wurden nach innen gedrückt und mehrere Latten herausgerissen. Der Schaden am Zaun beträgt 500 Euro. Der Täter flüchtete unerkannt.

Unaufmerksamkeit führt zu Unfall

Kurz nach 18 Uhr kam es am Freitagabend auf der B22 bei Schwarzach ein Verkehrsunfall. Zwei Traktoren fuhren Richtung Düllstadt, dahinter eine 24-jährige VW-Fahrerin, gefolgt von einem 54-jährigen Daihatsu-Fahrer.?Da der erste Traktor langsam fuhr, wurde er vom zweiten Traktor überholt. Auch die 24-Jährige überholte den langsamen Bulldog und scherte zwischen den beiden Traktoren ein. Der 54-Jährige hatte ebenfalls mit dem Überholen begonnen und wollte, weil kein Gegenverkehr sichtbar war, gleich beide Traktoren und den VW überholen. Als der Mann auf Höhe der 24-Jährigen war, setzte diese erneut zum Überholen an und übersah den links neben ihr Fahrenden. Am VW wurde die vordere linke Stoßstange beschädigt, am Daihatsu der hintere Radlauf. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Sicherheitsabstand missachtet

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger auf der B ?22 bei Neues am Sand und wollte auf die B ?286 Richtung Gerolzhofen auffahren. Verkehrsbedingt musste der Fahrer jedoch mit dem Einfahren auf die Bundesstraße warten. Ein 23-Jähriger erkannte das zu spät und fuhr auf das Heck des Wartenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.