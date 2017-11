Uneinsichtigkeit wird mit Bußgeld bestraft

Alle Hände voll zu tun hatte die Wasserschutzpolizeigruppe der Polizeiinspektion Schweinfurt am Wochenende. Das schöne Wetter hatte vor allem an den Altmain viele Wassersportler und Erholungssuchende zwischen Volkach und Gerlachshausen gelockt. Einige von ihnen müssen mit einer Anzeige rechnen: Sie waren in Landschaftsschutzbereiche eingedrungen, hatten Fischwilderei betrieben oder Kinder in Gefahr gebracht.

Wie es im Pressebericht der Wasserschutzpolizei heißt, missachteten zahlreiche Seebesucher in Fahr am Main die dort bestehenden Einfahrtsverbote in den Landschaftsschutzbereich „Volkacher Mainschleife“. Teilweise fuhren sie mit ihren Booten bis an die Seeufer und mussten von den Polizisten aufgefordert werden, die Fahrzeuge aus den geschützten Bereichen zu entfernen. Einige waren dabei, die sich uneinsichtig zeigten. Diese müssen in den nächsten Wochen mit einem entsprechenden Bußgeld des Landratsamts Kitzingen wegen Verstoßes gegen das Bayerische Naturschutzgesetz rechnen.

Mit Muskelkraft musste ein Sportbootfahrer den „Aribasee“ – ebenfalls bei Fahr – verlassen. Der 67-Jährige wurde am Samstag gegen 13 Uhr von der Polizei dort mit seinem führerscheinfreien Boot mit Außenbordmotor angetroffen. Da es sich bei dem See um bayerisches Landesgewässer handelt und ein Befahren dieser Bereiche grundsätzlich nur mit Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde erlaubt ist, musste der Oberbayer aufgefordert werden, den See rudernd zu verlassen. Der „Aribasee“ dient als Refugium für zahlreiche Fischarten und Wasservögel.

Eine Stunde später, um 14 Uhr, kontrollierten die Beamten im Bereich des Wasserschutzgebiets einen 58-jährigen Angler aus dem Landkreis Crailsheim. Dieser konnte zwar seinen Fischereischein und die erforderliche Angelerlaubnis vorzeigen, allerdings stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem baden-württembergischen Fischereischein des 58-Jährigen um eine Totalfälschung handelte, die sofort einkassiert wurde. Gegen den Petri-Jünger wird nun wegen zahlreicher Straftaten, unter anderem Urkundenfälschung und Fischwilderei ermittelt.

„Unverantwortlich“

Als unverantwortlich bezeichnet die Wasserschutzpolizei das Verhalten eines 42-Jährigen aus dem Landkreis Kitzingen: Der Mann zog am Sonntag, abermals bei Fahr am Main, außerhalb der gekennzeichneten Wasserskistrecke einen neun und zwölf Jahre alten Buben auf Schwimmreifen, sogenannten „Tubes“, hinter seinem 60-PS-starken Sportboot nach. Der Bootsfahrer hatte keinen – wie es sein muss – „Beobachter“ mit an Bord, dessen Aufgabe es ist, gezogene Personen auf Sportbooten während der Fahrt durchs Wasser zu beobachten, um im Fall von Stürzen sofort einschreiten zu können. Die Polizisten stellten die Fahrt augenblicklich ein und forderten den Sportbootfahrer auf, die Buben samt Reifen sofort an Bord zu nehmen. Der Mann muss nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Die Wasserschutzpolizeigruppe Schweinfurt ist als Teil der Polizeiinspektion Schweinfurt unter anderem zuständig für den schifffahrtspolizeilichen Vollzug auf dem Main zwischen den Schleusen Limbach und Gerlachshausen. Derzeit verrichten in Schweinfurt eine Frau und sechs Männer Dienst bei der Wasserschutzpolizei.

Auf dem Main im Einsatz waren am Montag auch 70 Einsatzkräfte, die im Altmain bei Astheim ein auf Grund gelaufenes Motorboot wieder klar machten. Wie Moritz Hornung, Pressesprecher der Feuerwehr Volkach, mitteilt, ging am Montag um 16.50 Uhr ein Notruf ein mit der Meldung: auf Grund gelaufenes Motorboot im Altmain bei Astheim. Die Integrierte Leitstelle entsendete daraufhin ein Großaufgebot an Rettungskräften. An der Einsatzstelle angekommen, stellte sich die Lage wie folgt dar: das Boot, von der Sportbootschleuse Astheim kommend, saß rund 600 Meter Main abwärts auf Grund.

Die Feuerwehr Astheim fuhr mit ihrem Rettungsboot direkt hin. Das Mehrzweckboot der Feuerwehr Volkach wurde in Nordheim zu Wasser gelassen und machte sich ebenfalls auf den Weg. Mit Manneskraft wurde das Boot freigeschaukelt und anschließend nach Escherndorf begleitet. Die Besatzungsmitglieder des Havaristen kamen ohne Verletzung davon. Schäden an der Umwelt entstanden keine. Für den Fall der Fälle stand das Technische Hilfswerk (THW) Kitzingen mit drei weiteren Booten bereit und die Wasserwacht Ortsgruppe Volkach sicherte den Einsatz. Daneben waren der Rettungsdienst sowie die Wasserwacht Volkach im Einsatz. Nach einer Stunde konnten die knapp 70 Einsatzkräfte den Rückzug antreten.