Und die Erinnerung kommt zurück...

Paula Rosenberger erlebt es immer wieder: Wenn ältere Menschen gemeinsam Volkslieder singen, blühen sie auf. Die Erinnerungen an frühere Zeiten zaubern ein Lächeln ins Gesicht selbst derjenigen, die gesundheitlich eingeschränkt sind. Die Mainstockheimerin ist deshalb aktiv geworden und hat im Eigenverlag eine kleine Sammlung deutscher Volkslieder herausgegeben, illustriert mit ihren Fotos aus unserer Region und eigenen Bildern.

Paula Rosenberger ist der Kunst Zeit ihres Lebens eng verbunden. Schon als Jugendliche fotografierte sie viel und gern. Später kam die Musik hinzu: Gemeinsam mit ihrem Mann betrieb sie über viele Jahrzehnte das Musikhaus Rosenberger in Kitzingen, spielte sogar selbst in einer Band E-Bass. „Eine Jugendsünde“, sagt sie heute lachend. Das Klavier, die Flöte, das Akkordeon ihres Mannes, die Harfe der Tochter – diese Instrumente begleiten sie dagegen bis heute durchs Leben. Dass zu einer solch musikalischen Familie auch das Singen gehört, kann man sich denken. „Wenn in einem geselligen Kreis gesungen wird, kommt gelöste Stimmung auf. Sorgen und Probleme treten in den Hintergrund.“

1992 begann Paula Rosenberger ein weiteres Hobby, das bis heute ihr Leben prägt. Sie beschloss, mit dem Malen anzufangen. 50 war sie da gerade geworden und wollte mit dem neuen Hobby eigentlich erst starten, wenn sie in den Ruhestand geht. „Aber was, wenn es mir dann nicht mehr so gut geht?“ Also ging es doch gleich los, zunächst mit Aquarellmalerei in ei-nem Vhs-Kurs.

25 Jahre später, mit 75 Jahren, setzt sie längst nicht mehr nur auf diese Technik. Sie malt mit Öl, Acryl und mit Pastellkreiden. In diesen Kreiden hat sie die Technik gefunden, die ihr besonders liegt. Dabei war es eigentlich eher ein Zufall, dass sie damit begann. „Ich war auf Kur und wollte malen“, erzählt sie. Doch das Zimmer war mit Teppich ausgelegt. „Wenn ich male“, sagt Rosenberger, und schwingt lachend den rechten Arm, als hätte sie gerade einen Pinsel in der Hand, „dann kriegt der was ab.“ Die Nass-in-nass-Technik beim Aquarell also war diesmal nichts, und da sie sowieso auch mal etwas anderes ausprobieren wollte, griff sie zu den Pastellkreiden.

Viele Bilder sind in den letzten 25 Jahren entstanden, und im Lauf ihres Lebens noch viel mehr Fotos. Die besondere Lichtwirkung ist ihr wichtig, wenn sie zur Kamera greift. Sie hat den Apparat immer dabei, wenn sie unterwegs ist. Fällt ihr ein besonderes Motiv oder eine interessante Lichtwirkung ins Auge, hält sie das sofort fest: Den Mond, der sich im Main spiegelt. Die Sonne, die Dreiecke auf die Hauswand malt.

In ihrem Volksliederbuch vereint Paula Rosenberger nun die Musik, die Fotografie und die Malerei und bietet damit vor allem älteren Menschen die Möglichkeit, in Erinnerungen zu schwelgen. Sie hat 23 bekannte Lieder ausgesucht, die tiefsinnig sind und zu Herzen gehen. Es geht ihr nicht um die Gaudi, die heute bei manch modernem Volksmusiksong im Vordergrund steht. Es geht um die Klassiker, die viele Menschen in ihrer Kindheit gelernt haben. „Am Brunnen vor dem Tore“, zum Beispiel, „Der Mond ist aufgegangen“, „Geh aus mein Herz und suche Freud“, „Nun will der Lenz uns grüßen“ oder „Im schönsten Wiesengrunde“. Allein beim Lesen kommt vielen die Melodie sofort wieder in den Kopf. Das hat man einst gelernt, im Musikunterricht.

Alte, vertraute Volkslieder bringen die Augen der Senioren zum Strahlen, das hat Paula Rosenberger schon häufig erlebt. „Die Musik bewegt die Menschen, da kommt etwas Vertrautes zurück – und in dem Moment sind alle Beschwerden vergessen.“ Plötzlich erinnern sich die Leute wieder an die Texte und singen mit. Und wer den Text dann doch vergessen haben sollte, dem hilft das Buch, in dem die gängigen Strophen der Lieder abgedruckt sind. Passend zur Zielgruppe in großen Buchstaben, gut lesbar. Ohne Noten noch, aber die sind für die nächsten Auflage – derzeit ist die zweite im Handel – in Vorbereitung.

Das Volksliederbuch von Paula Rosenberger ist unter anderem im Kreativ-Café Bianca Tröge erhältlich. Ihre Bildkarten mit meditativen Texten gibt es im Kosmetiksalon von Theresa Engel in der Kaiserstraße (ehemals Musik Rosenberger) und im Buchhandel Schöningh in Kitzingen. Eine Auswahl ihrer Bilder stellt sie demnächst im Seniorenheim Schloss Ebracher Hof in Mainstockheim aus.