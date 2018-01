Unbekannte brechen in Feuerwehrhaus ein

Am frühen Montagmorgen sind unbekannte Täter ins Feuerwehrhaus am Röhrenseeweg in Gräfenneuses eingestiegen. Die Unbekannten plünderten die Getränkekasse einer Bar, die laut Polizeibericht für eine Kirchweih eingerichtet wurde. Anschließend brachen sie noch einen Kühlwagen auf, ohne etwas zu stehlen. Der Schaden wird mit 350 Euro beziffert.